Supermarkt plaatst fietsbel op winkelkar, ‘zo kan de afstand worden bewaard’

Hij ergerde zich aan klanten die geen anderhalve meter afstand bewaarden, Eric Ruben, eigenaar van een supermarkt in het Zeeuwse Hoek. En dus bedacht hij het plan om fietsbellen op de winkelkarretjes te plaatsen.

Het is ook een beetje als grapje bedoeld, geeft hij toe. „Maar we hebben hier momenteel veel toeristen. In het begin werd die afstand goed bewaard, maar als snel verwaterde het. Ik dacht: ik moet dit beter onder de aandacht brengen.”

Dertig karren met fietsbel

De dertig karren die in de lokale supermarkt, een Coop, passen, zijn daarom nu met een fietsbel voorzien. „De fietsenboer zit hier naast de deur, dus ik stapte zo naar binnen.”

De meeste mensen „zien de lol er wel van in”, zegt Ruben. „Vooral bij kinderen werkt het goed.” Het is bedoeld als een ludieke actie, maar wel met een serieuze ondertoon: „Ik heb er geen behoefte aan dat klanten op de tenen gaan staan bij het personeel. Ik wil zorgen voor een veilige werkomgeving.”

Luchthoorn

Of het personeel ook een fietsbel krijgt? „Nee, die krijgen een luchthoorn”, zegt hij sarcastisch. „Nee hoor, die lopen hier met zoveel verschillende karren, dat is geen doen.”

Ruben krijgt ook veel reacties van collega-ondernemers en „bekenden uit de supermarktwereld”. „Ze vinden het een leuk idee, en wie weet brengt ze het op ideeën”. Alhoewel Ruben ook nuchter blijft: „Als we er zelf gek van worden, halen we ze er weer af. Maar tot nu toe valt het me alles mee.”

