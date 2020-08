‘Grijze Mazda zeer waarschijnlijk betrokken bij dodelijk ongeval Tamar’

De veelbesproken en drukgezochte grijze Mazda, die eerder deze maand in beslag werd genomen, is zeer waarschijnlijk betrokken bij de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken.

Voorlopig onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft dat duidelijk gemaakt, meldt de politie vandaag. „Daarbij zijn sporen op de auto aangetroffen die mogelijk te linken zijn aan het ongeval.”



De grijze Mazda werd in Duitsland gevonden en is voorzien van een Duits kenteken.

Betrokkenheid

De politie weet wie de eigenaar is van de Mazda, maar het is niet bekend of diegene ook de bestuurder is geweest ten tijde van het ongeval. De eventuele betrokkenheid van de eigenaar wordt nu door het rechercheteam onderzocht. Ook onderzoekt de recherche wie ten tijde van het ongeval de auto heeft bestuurd.

Tamar

Tamar werd op zaterdag 25 juli dood gevonden langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Ze bleek te zijn aangereden, maar de bestuurder is na de dodelijke aanrijding doorgereden. Van hem of haar ontbrak lange tijd elk spoor.

Een aantal dagen na de aanrijding meldde de politie dat ze op zoek waren naar een grijze Mazda. Op camerabeelden is te zien dat de auto in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3.09 uur een parkeerplaats aan de Kruisbaakweg in Marken oprijdt, waar ze tot stilstand komen. Rond 5.30 uur stappen twee personen uit de auto en lopen naar de voorkant van de auto. Daarna stappen ze weer in en rijden Marken binnen. Het stoffelijk overschot van het meisje werd rond 4.00 uur gevonden.

