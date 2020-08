Naarstig gezochte en veelbesproken grijze Mazda in beslag genomen

Een, en waarschijnlijk dé, grijze Mazda 3 is gevonden, heeft het rechercheteam van politie Noord-Holland vanmiddag laten weten.

De recherche heeft de grijze Mazda3 gevonden in onderzoek noodlottig ongeval #Marken. De auto is in beslag genomen en gaat forensisch onderzocht worden op sporen. Bedankt voor alle tips. https://t.co/7vLIoTyWfD pic.twitter.com/L79qsX76Hx — POL_ZAW (@POL_ZAW) August 10, 2020

‘Geweldig!! Heel veel succes toegewenst met jullie onderzoek’. ‘Mooi. Goed gedaan. Succes met verder onderzoek’. ‘Prima speurwerk, dat mag ook wel eens gezegd worden’. De reacties op het Twitterbericht van de politie zijn allemaal positief. Dat de grijze Mazda 3 gevonden is, betekent dan ook goed nieuws in het onderzoek naar het noodlottige ongeval waarbij de 14-jarige Tamar om het leven kwam.

Tips

Afgelopen vrijdagavond is een grijze Mazda 3 in beslag genomen, laat de politie vandaag weten. Naar aanleiding van de vele tips kwam de recherche deze grijze Mazda 3 op het spoor. De Mazda wordt de komende dagen forensisch onderzocht op sporen, de uitslag van dat onderzoek wordt niet voor begin voor volgende week verwacht.

Mazda in beeld vanwege dood Tamar pic.twitter.com/Y1I76wjq8H — NOS Teletekst (@Teletekst) August 5, 2020

Camerabeelden Mazda

Het betreft in elk geval de auto die op de beelden is te zien, laat de politie weten. Dat weet het onderzoeksteam onder meer door camerabeelden die zijn onderzocht en er wordt nu onderzocht of deze auto bij de aanrijding betrokken is geweest. Ook wordt bekeken of de eigenaar dan ook de bestuurder is geweest. Op dit moment kan de politie niet meer informatie delen.

Parkeerplaats

Op camerabeelden die vorige week door heel veel mensen zijn bekeken, is te zien dat de auto in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 juli om 3.09 uur een parkeerplaats aan de Kruisbaakweg in Marken oprijdt, waar ze tot stilstand komen. Rond 5.30 uur stappen twee personen uit de auto en lopen naar de voorkant van de auto. Daarna stappen ze weer in en rijden Marken binnen. Het stoffelijk overschot van Tamar werd rond 4.00 uur gevonden aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude.

Familie

De familie van Tamar is op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling in het onderzoek. Het rechercheteam wil nogmaals iedereen die meegedacht heeft na de oproep van vorige week, hartelijk bedanken. Het heeft er, samen met goed recherchewerk, toe geleid dat deze Mazda is gevonden.

