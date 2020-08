Onderzoek Tamar: ooggetuigen grijze Mazda én automonteurs gezocht

De kans bestaat dat de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven kwam door een botsing met een grijze Mazda met witte kentekenplaten. Misschien dus wel niet uit Nederland. De politie is in elk geval op zoek naar mensen die de auto herkennen.

Ook zijn kunststof voorwerpen in de berm gevonden, waarvoor de hulp van automonteurs wordt gevraagd. Want wat is het allemaal precies?

Mazda3

In het onderzoek naar de dood van Tamar uit Marken is de politie op zoek naar een grijze Mazda3, met zwarte velgen en witte kentekenplaten, vertelt een woordvoerder in een video.

Op camerabeelden is te zien dat de auto in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3.09 uur een parkeerplaats aan de Kruisbaakweg in Marken oprijdt, waar ze tot stilstand komen. Rond 5.30 uur stappen twee personen uit de auto en lopen naar de voorkant van de auto. Daarna stappen ze weer in en rijden Marken binnen.

Het stoffelijk overschot van het meisje werd rond 4.00 uur gevonden aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude.

Kenteken

De politie heeft aanvullende vragen in het onderzoek naar het dodelijk ongeval op 25 juli in #Marken.

Bekijk hier de oproep en help ons mee! https://t.co/X0K4yCLuV2 — POL_ZAW (@POL_ZAW) August 5, 2020

„We hebben beelden veilig gesteld vanuit Marken en de omgeving en bij de analyse van die beelden is dit voertuig naar voren gekomen”, meldt Ed Schildknegt, Operationeel Specialist van de Regionale Recherche Noord-Holland. „Wij zijn op zoek naar mensen die de auto herkennen en het voertuig hebben zien rijden voor of na 25 juli in Marken of de omgeving en ons meer kunnen vertellen over deze specifieke auto.”

Kenteken Mazda

Het kenteken is niet te lezen. „We weten op dit moment dan ook niet uit welk land het voertuig komt. In een groot aantal landen in onder meer Duitsland en Oost-Europa worden witte kentekenplaten gebruikt. In sommige gevallen zijn ook Nederlandse kentekens wit.”

Zwart dopje

„Door m’n collega’s is een zwart dopje aangetroffen en twee kleine voorwerpen van kunststof deeltjes”, vertelt Schildknegt ook nog. „We willen weten waar dit kunststof dopje voor wordt gebruikt en wie dit herkend, en van de kleine kunststofdeeltjes willen we weten waar het van afkomstig is en waar het voor gebruikt wordt.” Ze richten hun oproep tot „mensen die werkzaam zijn in een garagebedrijf.” Automonteurs dus, of personen die werkzaam zijn in de autobranche. Op social media wordt in elk geval al gereageerd.

De zwarte dopjes worden gebruikt voor kunststof plaatwerk bij een auto bijvoorbeeld tussen de bumper en de slickschermen. Het gaatje in het midden hoort een zwart pennetje in die de boel borgt — julien Peetoom (@julienpeetoom) August 5, 2020

Tot slot is de politie op zoek naar extra camerabeelden van mensen uit Marken en de omgeving.

