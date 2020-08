Deel Bazaar Beverwijk dicht door drukte, Bazaar is stomverbaasd

Een deel van de Bazaar Beverwijk is op last van de veiligheidsregio Kennemerland met ingang van vandaag gesloten, omdat het onmogelijk blijkt 1,5 meter afstand te houden. De Bazaar zelf snapt er niets van, voelt zich overvallen en weigert.

Gemeente en veiligheidsregio zeggen het „te betreuren” dat de maatregel moest worden genomen, „gezien de impact op de economie”, maar zien geen andere mogelijkheid. De Bazaar weigert. Een woordvoerder, die meldt het ‘nieuws’ gisteravondom 23.00 uur gehoord te hebben: „Wij hebben besloten dat we daar niet akkoord gaan. Als de gemeente wil dat het dicht gaat, moeten zij zorgen dat ze het dichtgooien.” Het Foodcourt is vandaag niettemin dicht. Een aantal ondernemers van de versmarkt is naar kramen buiten verhuisd, een aantal is nog open.

Het gaat om de drie grootste hallen van de Bazaar, waarin de Oosterse markt en het Foodcourt zijn gevestigd. Gemeente Beverwijk en veiligheidsregio dringen erop aan dat bezoekers van het deel dat nog open is afstand houden, omdat anders sluiting van nog meer hallen dreigt.

Bazaar had vrijdag nog overleg

De Bazaar zegt zich overvallen te voelen door het besluit, vooral ook omdat er vrijdag nog overleg heeft plaatsgevonden met de voorzitter van de veiligheidsregio en de locoburgemeester van Beverwijk. De Bazaar heeft tal van maatregelen genomen. Op het moment van schrijven, zondagmiddag, roept de organisatie overigens om niet meer te komen. „Het is nu te druk op de Bazaar”, staat er op de website te lezen. „Wij adviseren u dringend om vandaag niet meer naar De Bazaar te komen. Graag zien wij u de volgende keer.”

In een persbericht werden de genomen maatregelen vanmorgen nog eens op een rij gezet.

Communicatie om afstand te houden

Eenrichtingsverkeer op bepaalde plekken op De Bazaar

Verruimde openingstijden

Monitoren van aantal parkeerders

Inrichten van plekken waar mensen naar uit kunnen wijken

Sluiten van hallen op drukke momenten

Aannemen van 27 extra medewerkers die zorgdragen voor handhaving

Invoeren van mondkapjes, omdat praktijk uitwijst dat 1,5 meter niet altijd uitvoerbaar blijkt.

Buiten kraampjes aangeboden

Door de sluiting worden honderden ondernemers getroffen, zegt Bazaar-directeur George Zapantoulis. „De Bazaar is geen pretpark, maar een vrij toegankelijk winkelgebied, waar ruim 2500 ondernemers hun brood verdienen.” Om die te helpen heeft hij een kraam buiten aangeboden. Deze werden vandaag opgebouwd.

Zapantoulis: „Wij hebben geen idee wat we nog meer kunnen doen, aangezien we niet de wettelijke mogelijkheden hebben om de regels ook kracht bij te zetten door beboeten of weigeren van mensen. Los van het feit als dit wel zou mogen, hoe je dit dan in de praktijk zou moeten uitvoeren. Ik betreur het dat op deze manier de besluitvorming tot stand is gekomen, aangezien dit koud op ons dak valt en vele honderden ondernemers hiermee hard getroffen worden.”

