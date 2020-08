Rotterdam handhaaft dragen mondkapjes, daling op de ic

Net als Amsterdam gaat Rotterdam het verplicht dragen van een mondkapje in grote delen van de stad handhaven. Vanaf zondag wordt door politie en handhavers (boa’s) een boete van 95 euro uitgeschreven bij weigering.

Het dragen van een mondkapje is verplicht in delen van het centrum van Rotterdam, zoals de Meent en de Lijnbaan, op de markten van de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium.

‘Nederland verwacht dat overheid optreedt’

Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb ergeren mensen die een mondkapje dragen zich aan anderen die dat niet doen. „Circa 75 procent van de Nederlanders houdt zich aan de maatregelen van het kabinet. Zij vinden het vervelend dat een ander deel van Nederland zich niet aan de maatregelen houdt en verwachten van de overheid dat die optreedt. Het aanscherpen van de handhaving en het zichtbaar aanwezig zijn van handhavers draagt bij aan het opvolgen van de maatregelen.”

De pilot met mondkapjes in Rotterdam loopt tot 31 augustus. Eerder deze week maakte Rotterdam bekend dat 28 augustus duidelijk wordt gemaakt of de pilot wordt voortgezet.

Een patiënt minder op de ic

Er ligt vandaag een coronpatiënt minder op de intensive care-afdeling van ziekenhuizen dan gisteren. Vandaag staat het aantal op 42.

Op de ic’s liggen 591 mensen met andere klachten dan corona. Dat zijn er 12 minder dan een dag eerder. De totale ic-bezetting is 633, 13 patiënten minder dan vrijdag. Het aantal Covid-opnames buiten de ic neemt ook af. Dat aantal staat nu op 131, een afname van twee.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „Het aantal opgenomen Covid-patiënten is het afgelopen etmaal opnieuw stabiel gebleven. Het aantal opnames loopt achter op het aantal besmettingen. Dat komt allereerst doordat naar verhouding meer besmettingen optreden bij jongeren. Eenzelfde beeld wordt gezien in sommige andere Europese landen.”

