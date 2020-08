Hitte is voorbij, maar voor september een goede nazomer verwacht

Nergens wordt vandaag een flinke warmte van 25 graden meer behaald. Maar een (mogelijk zelfs prima) nazomer in september wordt verwacht.

Eerder deze week eindigde de officiële (en lange) hittegolf. Net bekomen van puffen in de hete zomer en plaknachten, is echter het volgende goede weerbericht al weer van de persen gerold.

September lijkt op de warme toer te gaan, voorspelt Weeronline. Zo heet als begin augustus wordt het niet, maar periodes met zeer warm nazomerweer zijn te verwachten. Toch is het niet de hele maand mooi weer, ziet de weerdienst. „Er zullen namelijk ook koelere periodes zijn met stevige buien. Hoewel het af en toe flink kan regenen is de verwachting wel dat er minder neerslag valt dan gebruikelijk”, meldt Yannick Damen.

Nazomer met tropische dag nog mogelijk

Na augustus is de ergste hitte van de zomer meestal voorbij. De dagen worden korter en koeler, maar toch kan het soms flink warm zijn. Dit jaar is dat waarschijnlijk niet anders. De maandverwachting voor deze september laat periodes met koeler weer zien, maar ook dagen dat het flink kan nazomeren. Daarbij kan het 25 graden worden en is zelfs een tropische dag met 30 graden mogelijk. Hoe warm het precies wordt en hoe lang die nazomerperiodes duren is nu nog erg onzeker.

Wel lijkt het erop dat september dit jaar niet zal uitblinken als herfstmaand. Sterker nog, het blijft vaak droog waarbij buien ons land ontwijken. Wanneer het wel tot buien komt, kan het meteen flink plenzen. Doordat het zeewater warmer is dan normaal kunnen de buien namelijk feller uitpakken. Dat is voornamelijk het geval in de kustprovincies en regio’s rond het IJsselmeer.

September stuk warmer dan normaal

Naar verwachting is de gemiddelde temperatuur met 15,5 graden door de nazomer één graad warmer dan normaal. Hierbij gaat het om de temperatuur van de dag en nacht samen. Kijken we naar de middagtemperatuur, dan komt die aan het begin van de maand normaalgesproken tussen 19 en 21 graden uit. Eind van de maand is dat gemiddeld 17 tot 19 graden. Naar verwachting valt er minder regen dan gebruikelijk met 65 tegen de normale 78 mm. Verspreid over het land kunnen er flinke verschillen in neerslag zijn.

Lees ook: Explosie van blauwalg door regen na hitte en droogte

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.