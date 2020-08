Coronavirus verspreidt zich: 601 meldingen in de afgelopen 24 uur

Het coronavirus verspreidt zich steeds verder. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat deze dagen ook waarschuwt voor de hitte, 601 meldingen van nieuwe besmettingen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 26 april.

Het #hitteplan is actief. Dat betekent dat het de komende dagen erg warm is. 🚰 Drink voldoende

🏖️ Houd jezelf koel

🏡 Houd je woning koel

💛 Zorg voor elkaar pic.twitter.com/BGp1os2q48 — RIVM (@rivm) August 6, 2020

Op woensdag meldde het coronadashboard van de Rijksoverheid 426 nieuwe coronagevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 3000 nieuwe besmettingen gemeld.

Nieuw record coronagevallen

Amsterdam-Amstelland vestigde een nieuw record. Tussen woensdagochtend en vanochtend kwamen daar 160 nieuwe besmettingen aan het licht. Tussen maandag- en dinsdagochtend waren in en rond de hoofdstad 149 nieuwe gevallen gemeld.

Een paar dagen geleden waren er ook nieuwe besmettingen binnen het Amsterdamsch Studenten Corps, waarna de activiteiten zijn stilgelegd.

De regio Rotterdam-Rijnmond, een andere grote brandhaard, registreerde tussen woensdagochtend en donderdagochtend 119 nieuwe gevallen. In Den Haag en omstreken werden 81 mensen positief getest, in de provincie Utrecht 51 mensen en in de regio Midden- en West-Brabant 42.

Ziekenhuisopnames

In de gemeente Rotterdam zelf zijn in de afgelopen week 600 coronagevallen vastgesteld. Het aantal besmettingen in Amsterdam steeg in een week tijd met 515. In Den Haag kwamen er 273 coronapatiënten bij. In de gemeente Utrecht kregen 113 mensen te horen dat ze de ziekte hebben. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt nog niet zo hard als het aantal besmettingen. In Rotterdam zijn de afgelopen week vijf mensen in een ziekenhuis opgenomen, in Amsterdam ook vijf mensen. Niemand overleed in de twee steden.

Rustig met coronavirus boven en onder

Buiten de Randstad en West-Brabant blijft de situatie rustig. In Drenthe zijn in de afgelopen twee weken twintig mensen positief getest. Friesland ontdekte in diezelfde periode maar twaalf nieuwe coronapatiënten. De laatste positieve test daar is van afgelopen maandag. Ook in Zuid-Limburg is de afgelopen dagen niemand positief getest. In heel Nederland steeg het aantal coronapatiënten in de afgelopen veertien dagen met ruim 4700.

