Persconferentie: basisregels cruciaal, geen ontgroeningen en ‘corona is géén grap!’

Een roep om verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, lijkt de rode draad te zijn van deze persconferentie, waar onder meer twee aanvullende maatregelen bekend werden gemaakt, waaronder het achterlaten van je persoonsgegevens in de horeca. En kringverjaardagen worden ook afgeraden.

Een online persmoment was er de afgelopen weken wel een keer, waar minister Grapperhaus verzocht „waakzaam” te blijven, maar een officiële persconferentie hebben we de afgelopen zes weken niet gehad. Tot vanavond dus. Irma was overigens niet van de partij iets wat Twitteraars ook niet ontgaan is: #fijnevakantieirma. Haar collega deed nog even een variant op Irma’s beroemde hamsteren-gebaar, maar dan met kippen.

"Paniek heeft geen zin, want dan gaan we allemaal als kip zonder kop lopen rondrennen." Ik hou van gebarentaal. Ook zonder Irma. #persconferentie #coronavirus pic.twitter.com/3ujbZ2EzJO — ℂ𝕚𝕟𝕕𝕪 (@ceedee75) August 6, 2020

Gevaarlijke opmars

„Helaas is het geen zorgeloze zomer aan het worden. We hebben nog altijd corona, maar ook de verschrikkelijke explosie in Beiroet”, begint premier Rutte zijn verhaal, waarna succeswensen aan het adres van de reddingswerkers aldaar volgen.

En dan corona. „Het coronavirus is bezig met een gevaarlijke opmars, de cijfers liegen er niet om. We dreigen onze winst te verliezen die we de afgelopen maanden hebben geboekt.”

We hebben het virus tussen maart en juni onder controle gekregen, vooral door ons aan en aantal basisregels te houden vervolgt Rutte. „Veel mensen doen dat nog steeds, maar veel mensen ook niet. Dat zien we aan de uitbraak.” Hij herhaalt nog maar eens de basisregels: de 1,5 meter afstand, de handen stuk wassen, thuisblijven bij klachten, drukte uit de weg gaan en ons laten testen. „En voor toeristen, mede namens de burgemeester van Amsterdam: vermijd drukke plekken.”

Ongenode gast

Er zijn zorgen over de besmettingscijfers. „Groot deel van de besmettingen gebeurt thuis, tijdens een verjaardag of etentje, Corona is een ongenode gast achter de voordeur en het virus slaat toe als je schouder aan schouder op de bank zit, met je ooms, tantes, neefjes, nichtjes.”

En dan richt Rutte zich tot de jongeren. „Als teveel van jullie de regels aan de laars lappen, zitten we binnenkort allemaal weer binnen.” Je kunt er zelf ook ziek van worden, zegt hij „corona is geen grap en het is oerstom om te doen alsof dat wel zo is.” Een speciale oproep aan de jongeren die zich niet aan de regels hebben gehouden: „blijf uit de buurt van de risicogroep.”

Lokaal

Burgemeesters en voorzitters van de Veiligheidsregio’s spelen een cruciale rol. Zij kunnen lokale maatregelen invoeren en hij somt op. Experimenteren met mondkapjesplicht, afsluiten parkeergelegenheden, invoeren eenrichtingsverkeer, inperken horeca en nachtwinkels tot middernacht. En er kan meer. „We hebben helaas hartstochtelijk zingende Feyenoord-supporters gezien. De burgemeester kan besluiten het aantal supporters drastisch te beperken.”

Studenten

Introweken gaat door, ontgroeningen niet. Totaal arbitrair! Studentenverenigingen zijn de kracht van het studeren – zorgt voor binding, plezier en ontwikkeling. Hele grote misstap! #introductieweken pic.twitter.com/94YNIlEbpW — Fabian van Hal (@FabianvanHal) August 6, 2020

Dan twee aanvullende maatregelen, die bij veel studenten waarschijnlijk hard binnen zijn gekomen. „We trekken de teugels aan voor introductieweken.” Er moet zoveel mogelijk online worden georganiseerd en anders in kleine groepen en informatief van aard en geen alcohol. „Voor de werving en introductie van studentenverenigingen geldt: geen ontgroeningen.”

Horeca

Tweede maatregel geldt voor de horeca. „Eerdere versoepelingen draaien we terug. Mensen kunnen nog steeds uit eten, maar zittend op de plek, reserveren en check vooraf.” Nieuw is dat gasten „aan de voorkant” hun naam en contactgegevens door moeten geven, zodat ze snel te bereiken zijn wanneer er besmettingen zijn.

Ook moeten musea, pretparken en horeca dicht voor max 14 dagen wanneer de GGD vaststelt dat er een bepaald aantal besmettingen is geweest

GGD

De GGD gaat telefonisch controleren of reizigers die terugkomen uit landen met een oranje reisadvies twee weken in quarantaine gaan. Dat maakte zorgminister Hugo de Jonge bekend.

Reizigers weten dat volgens De Jonge al voordat zij vertrekken. „Je moet wel onder een steen hebben gelegen om niet te weten dat je in thuisquarantaine moet als je in een land met een oranje of rood reisadvies bent geweest.” Ook bij aankomst in Nederland worden mensen direct gewezen op het quarantaineadvies.

De Jonge benadrukt dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om dat dringende advies op te volgen. Hij ziet er geen heil in dat „met de arm der wet” af te dwingen. Wel denkt hij dat een extra telefoontje van de GGD weigeraars alsnog op andere gedachten kan brengen. „Dat helpt, daar ben ik van overtuigd.”

Teststraat

Om te zorgen dat terugkeerders zich makkelijk kunnen laten testen, wordt bij Schiphol een teststraat ingericht. Ook daar geldt het principe van vrijwilligheid. Het is volgens De Jonge juridisch niet haalbaar om mensen te dwingen zich te laten testen op basis van hun reisbestemming. Dat kan hooguit bij een „reële verdenking” dat zij daadwerkelijk besmet zijn.

En mensen die een coronatest hebben laten doen, kunnen vanaf volgende week online zien of ze het virus onder de leden hebben. Vanaf volgende week woensdag, 12 augustus, komt er een portal waar mensen op kunnen inloggen.

Het onlineplatform moet helpen om de tijd tussen de besmetting en het bron- en contactonderzoek zo kort mogelijk te maken. Dan kan de verspreiding van het coronavirus beperkt worden, is de gedachte.

