Nederlandse reddingswerkers en 8 honden in Beiroet: ‘Totale ravage hier’

Overal verwrongen staal, stukken hout en glas. Dakpanelen op straat, beschadigde vrachtauto’s en heel veel puin. Dat zien de Nederlandse reddingswerkers in Beiroet.

Close up footage of what happened in Beirut yesterday.

You can hear jets flying overhead, which sound like warplanes, just before the big explosion. It hasn't been released until now, because it was found on someone's smartphone who died.#BeirutBlastpic.twitter.com/gOcpTv01Ug — Ian56 (@Ian56789) August 5, 2020

Know her name. This is Sahar Fares. She was a Lebanese female firefighter. 25 years old. She was one of the first responders at #Beirut port. She died along with her colleagues trying to extinguish the fire. Her burial is today. RIP Sahar 💔 pic.twitter.com/MUv82QGQyb — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 6, 2020

Terwijl nog altijd volop video’s worden gepost, waaronder die zijn gevonden op telefoons van Libanezen die het niet hebben overleefd en waarvan vandaag de eerste begrafenissen zijn, is een team van reddingswerkers en honden aangekomen in Beiroet.

„De verwoesting is heel ernstig. Een totale ravage”, zegt een woordvoerder van het zoek- en reddingsteam USAR (Urban Search And Rescue) vanuit de hoofdstad van Libanon.

Dutch Urban Search and Rescue team currently underway to #Beirut to help finding missing people after the horrendous #BeirutExplosion. Wish the >60 members of @USARNL safe travels and succes in their mission. Proud of them! 🇳🇱 @Defensie @MinBZ pic.twitter.com/YAnn6xSB7R — Mark Zellenrath (@MarkZellenrath) August 5, 2020

Nederlandse reddingswerkers

De Nederlandse ploeg bestaat uit 63 mensen en acht honden. Ze vlogen vanaf Eindhoven en kwamen vannacht rond 01.15 uur Nederlandse tijd aan in Libanon. Na een pauze ging een ploeg van acht verkenners vandaag op pad. Ze kwamen tot op ongeveer 100 meter van de plek van de explosie, net aan de andere kant van de haven.

Lebanon has accepted our help. The Czech Republic is sending its Urban Search and Rescue team to #Beirut to help with rescue operations after yesterday’s devastating blast. 🇨🇿🇱🇧 @General_Aoun — Jan Hamáček (@jhamacek) August 5, 2020

Ze troffen er geen stoffelijke overschotten aan en ook geen overlevenden onder het puin. „In dit gebied verwachten we niets meer te vinden. Veel lokale hulpdiensten zijn hier al lang bezig, we zijn zeker niet de enigen in dit gebied. Dat zal de verklaring zijn.”

My balcony right after the blast! Thank God no one was at home 🙏🙏 #Beirut pic.twitter.com/4CQkyPf4ST — Ziad Abou Jamra (@ziadaboujamra) August 6, 2020

Welke hulp is nodig

De Nederlanders weten nog niet waar ze morgen ingezet worden. „Wellicht weten we straks meer als we terugkomen op onze uitvalsbasis. De teams hebben voortdurend overleg met de plaatselijke autoriteiten. Het is lastig in te schatten, we moeten echt afwachten welke hulp nodig is en welke rol wij daarin kunnen spelen. Meerdere landen hebben hulptroepen gestuurd en ook vanuit Libanon zelf zijn mensen naar Beiroet gekomen om te helpen.”

Coronatest Beiroet

Kort voor vertrek waren de Nederlandse reddingswerkers getest op corona en kort na aankomst werden ze weer getest. „De uitslag daarvan hebben we eerlijk gezegd nog niet. Dat zou ook goed nieuws kunnen zijn, want we mochten naar het havengebied”, zegt de woordvoerder van de ploeg. Hoelang het zoekteam in Libanon blijft, is nog niet bekend.

Buitenlandse Zaken

Arrived in #Beirut early morning to support the Embassy. First focus is on team, consulair affairs and the incredible devastations caused by the unprecedented blasts on Tuesday. — Hester Somsen (@HesterSomsen) August 6, 2020

Behalve de reddingswerkers zijn ook vijf medewerkers van Buitenlandse Zaken naar Beirut afgereisd, schrijft de Rijksoverheid. Waaronder Hester Somsen, directeur veiligheidsbeleid en voormalig ambassadeur in Libanon. Ze heeft al veel meegemaakt in haar tijd in Libanon. „Maar wat er nu gebeurd is, is onvoorstelbaar. Je bent natuurlijk getraind om met allerlei situaties om te gaan, vaak gericht op de onrust die in het land heerst. Maar deze ramp is van een heel andere orde. Dit kan het land er gewoon níet bij hebben.”

Rode Kruis

Het ministerie van Buitenlandse Zaken doneert 1 miljoen euro aan het Libanese Rode Kruis voor de hulpverlening tijdens de nasleep van de explosie van dinsdag. Het geld wordt besteed aan ambulances, noodopvang, bloedbanken en voedsel en water.

Het Libanese Rode Kruis zegt ongeveer 16 miljoen euro nodig te hebben. De Nederlandse bevolking kan hier verder aan bijdragen via giro 5125, aldus een woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis. Stichting Vluchteling maakte woensdag bekend per direct een kwart miljoen euro beschikbaar te stellen voor voedsel, onderdak en psychologische hulp. Ook is het rekeningnummer IBAN 999 opengesteld voor giften.

Bloeddonaties

Door de explosie raakten twee ziekenhuizen en twee bloedbanken beschadigd. „Juist nu is het doneren van bloed hard nodig”, laat een woordvoerder weten. „Een deel van het bedrag zal dus worden besteed aan het opnieuw opstarten van bloeddonaties.”

Ook raakten enkele honderdduizenden dakloos. Voor hen wordt noodopvang opgezet en wordt voedsel en water geregeld. De eerste duizend opvangplekken zijn inmiddels in gebruik.

De medische zorg in Libanon stond door het coronavirus al langere tijd onder druk. Niet iedereen kon na de explosie direct terecht in een ziekenhuis. De ambulances worden nu voornamelijk gebruikt om gewonden naar ziekenhuizen buiten Beiroet te vervoeren.

