Loekasjenko in Wit-Rusland: ‘Kijk eerst even naar jezelf, Westen’

De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko heeft westerse leiders voor de EU-top over zijn land opgeroepen eerst hun eigen problemen op te lossen.

„In plaats van naar ons te wijzen, zouden ze het moeten hebben over de protesten van de gele hesjes in Frankrijk of de verschrikkelijke rellen in de VS”, zei hij volgens staatspersbureau Belta.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gespannen situatie

Europese leiders vergaderen vandaag over de gespannen situatie in Wit-Rusland. Daar demonstreren burgers massaal tegen de omstreden verkiezingsoverwinning van Loekasjenko, die zijn land al een kwart eeuw met harde hand regeert. Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat op grote schaal is gefraudeerd om te zorgen dat hij aan de macht kan blijven.

Loekasjenko belde de afgelopen dagen herhaaldelijk met Vladimir Poetin, de president van het grote buurland Rusland. Hij zit echter niet te wachten op bemoeienis uit westerse landen. „Ik zou willen dat ze eerst en vooral eens gaan praten over de protesten tegen de lockdownmaatregelen rond het coronavirus in Duitsland en andere Europese landen”, zei Loekasjenko.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Loekasjenko imprisons and deports the opposition after defrauding the #election. Sad, old man, bothering his people. #Belarus — BPvL (@BPvL) August 11, 2020

Misbruik

Ook Rusland is not amused. Buitenlandse mogendheden maken misbruik van de crisis in Wit-Rusland om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van dat land, volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij zei dat er helemaal geen bemiddeling van buitenaf nodig is. Lavrov erkende dat de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland niet goed zijn verlopen. Hij hoopt daarom dat de Wit-Russische oppositie bereid is met de omstreden leider Aleksander Loekasjenko in gesprek te gaan.

Zelf oplossen

Lavrov zei dit vandaag, meldden Russische media. Rusland ziet volgens de bewindsman ook geen reden zich met de politieke crisis in Minsk te bemoeien, ook militair niet. Een Kremlinwoordvoerder beklemtoonde dat Rusland geen reden ziet Wit-Rusland militair of op andere gebieden bij te staan. Zij moeten hun problemen zelf oplossen.

Over Loekasjenko

Loekasjenko is sinds 1994 aan de macht en werd 9 augustus weer met een overweldigende meerderheid van stemmen herkozen. De oppositie stelt dat hij in werkelijkheid bijna geen stemmen kreeg en met fraude aan de macht is gebleven. De regeringsleiders van de Europese Unie zijn vandaag bijeengekomen op een ingelaste bijeenkomst over de toestand in Wit-Rusland. Volgens Loekasjenko doen de westerse leiders er beter aan zich met hun eigen problemen bezig te houden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.