Veelbesproken voermaatregel komt de stal niet in, boeren zijn blij

De voermaatregel komt hoogstwaarschijnlijk de stal niet in. Minister Schouten haalt bakzeil, boeren reageren opgelucht en hebben de slingers al paraat. Later op de middag zal er een officiële Kamerbrief volgen over de maatregel.

Een verplichte aanpassing aan het krachtvoer dat melkveehouders hun dieren geven, gaat vrijwel zeker van tafel. De maatregel was bedoeld om de stikstofuitstoot van de sector te verminderen, maar levert in dat verband te weinig op. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Boerenprotesten



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi dat de #voermaatregel van tafel gaat. De weg van Schouten er naar toe is niet fraai. Eerst iedereen in rep en roer brengen, niet fatsoenlijk communiceren en dan pas laten doorrekenen. #stikstof niet op het bord van de koe. — Leonie Vrieze (@Leonievrieze) August 19, 2020

De nieuwe regels leidden tot felle protesten van boeren. Zij betoogden dat minder eiwitrijk voer naast de melkproductie ook de gezondheid van hun koeien zou schaden. Eerder deze week liet het ministerie al weten daar serieus naar te kijken, ook omdat door het droge en warme weer de kwaliteit van het gras te wensen zou overlaten.

Maar uiteindelijk zou volgens ingewijden de beperkte stikstofruimte die de maatregel oplevert de doorslag hebben gegeven. Een verlaging van de stikstofuitstoot is hard nodig om de komende tijd vergunningen af te kunnen geven voor de bouw van bijvoorbeeld woningen. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) zal nu met vervangende maatregelen moeten komen.

Boeren blij

Onder melkveehouders is het nieuws ook al doorgedrongen. Zij reageren opgelucht omdat ze vanaf het begin hebben gezegd dat de gezondheid van de koeien op het spel staat als ze geen krachtvoer meer mogen toedienen.

„We staan klaar om de slingers op te hangen. Boeren hoeven straks niet te kiezen tussen de gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving”, aldus voorzitter Wil Meulenbroeks van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland.

Volgens de boerenactiegroep Agractie zal het nieuws voor veel veehouders een grote opluchting zijn. „Wij zijn blij dat ook het ministerie en het kabinet mede wegens de droogte van de afgelopen tijd inzien dat stikstofreductie niet op deze manier vanachter de tekentafel behaald mag worden. Het had tot risico’s voor de diergezondheid geleid”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hulde voor Stichting Stikstof Claim! Samen met NMV en @nieuwsDDB, maar op hun initiatief, zou er morgen een kort geding dienen over de voermaatregel. Het ministerie stond hierbij zeer zwak, en trekt hem 1 dag van tevoren terug. Het werd te heet onder de voeten. Sector-LNV: 1-0💪🏻 — NMV (@NMVnieuws) August 19, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het ministerie van LNV trekt naar alle waarschijnlijkheid de voermaatregel voorlopig in. Meerdere bronnen bevestigen dit. Later op de middag zal er een officiële Kamerbrief volgen over de maatregel. https://t.co/1rBwc4nJxU — Melkveebedrijf (@melkveebedrijf) August 19, 2020

Raad van State

De Raad van State zette vorig jaar een streep door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend voor projecten waarbij stikstof vrijkomt. De aanpak bood volgens de hoogste bestuursrechter te weinig bescherming voor kwetsbare natuurgebieden.

Door die uitspraak werd het noodzakelijk met spoed de stikstofuitstoot terug te dringen. Pas daarna is er weer meer ruimte voor bijvoorbeeld de bouw van huizen en de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Eerder werd om die reden de maximumsnelheid op de snelwegen overdag al overal verlaagd naar 100 kilometer per uur. Maar in de landbouw, wat stikstof betreft de grootste vervuiler, bleven ingrijpende maatregelen tot dusver uit.

‘Gepruts’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo is er weer een jaar voorbij zonder dat er daadwerkelijk iets is gedaan aan het stikstofprobleem. In samenhang met de verdrogingsproblematiek nog meer tegenslag voor de toch al zo kwetsbare natuurgebieden. En de maatschappelijke kosten lopen weer verder op. — Raoul Beunen (@raoulbeunen) August 19, 2020

„Wat een ontzettend gepruts”, vindt SP-parlementariër Frank Futselaar. „Vijftien maanden na de uitspraak van de rechter heeft dit kabinet nog nauwelijks echte stappen gezet om het stikstofprobleem aan te pakken.” GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet wil snel met de minister in debat. „Krimp van de veestapel is nu onontkoombaar”, zegt zij

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.