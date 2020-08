Facebook en Instagram verbieden Zwarte Piet, Schoorsteenpiet mag wel

Foto’s, tekeningen en filmpjes met Zwarte Piet zijn niet meer toegestaan op Facebook en Instagram. Op social media wordt massaal gereageerd.

Als de platforms een melding krijgen, kunnen de afbeeldingen en video’s worden verwijderd. Gebruikers die hier regelmatig mee de fout in gaan, kunnen uiteindelijk worden geblokkeerd. Facebook heeft vandaag bekendgemaakt dat „discriminerende stereotyperende kenmerken” verboden zijn op Facebook zelf en op dochterdienst Instagram. Bij die stereotypes gaat het bijvoorbeeld over zwarte schmink, grote lippen en een pruik met krullen.

De afbeeldingen worden niet automatisch verwijderd, menselijke beheerders moeten bij elk geval kijken naar de context. „Facebook vindt het niet aanvaardbaar dat mensen zich gediscrimineerd of onveilig voelen door bepaalde berichten. Sinterklaas is een feest voor iedereen”, zegt het platform. Schoorsteenpieten zijn wel toegestaan.

Facebook neemt meer maatregelen tegen racisme en discriminatie. Ook antisemitische berichten, waarin iemand bijvoorbeeld zegt dat Joodse mensen achter de schermen regeringen in hun macht hebben, zijn voortaan verboden. De regels gelden wereldwijd, maar Zwarte Piet is vooral in Nederland en België een bekend figuur.

Facebook zegt de afgelopen negen maanden met zestig organisaties uit verschillende landen te hebben gesproken over de nieuwe regels tegen racisme en discriminatie.

Lees hier: ‘Vergeet Zwarte Piet, kijk kritisch naar Sinterklaas’

Op Twitter maakt het onderwerp #ZwartePiet weer, of nog steeds, heel wat tongen los, waarbij nu zelfs gesproken wordt over „pure censuur” en tradities uit andere landen worden aangehaald.

I say fuck you #facebook and #instagram #blackpiet is tradition in the Netherlands. Facebook and Instagram is for sad dummies. #zwartepiet pic.twitter.com/k57bX71nuj

— Jeroen (@Rechtse_Hbo_er) August 11, 2020