Zorgen over aantal vlinders in Nederland: keer zo weinig vlinders geteld dan tien jaar terug

De Vlinderstichting maakt zich zorgen over het aantal vlinders in Nederland. Tijdens de jaarlijkse tuinvlindertelling werden er 117.000 exemplaren geteld. Tien jaar geleden was dat aantal een keer zo hoog.

Er deden meer mensen dan ooit mee aan de jaarlijkse telling. Ruim er waren ruim 14.000 tellingen in zo’n 4500 tuinen. Toch stemmen de cijfers De Vlinderstichting niet echt tevreden. De uitkomst is dan wel beter dan die in de warme zomers van 2018 en 2019, maar de aantallen komen niet in de buurt van de tellingen van pakweg tien jaar geleden.

Leefgebied gaat verloren

„Toen zaten we op het dubbele”, aldus Ineke Radstaat van De Vlinderstichting. Vlinders verliezen steeds meer leefgebied in bloemrijke graslanden door de intensieve landbouw, maar ook klimaatverandering en droogte spelen een grote rol.

In de telling van dit jaar konden vlindertellers hun waarnemingen in de tuin doorgeven via de app of website Vlindermee, die hielp bij het herkennen van de diverse soorten. Er werden 141 soorten dag- en nachtvlinders gemeld.

De atalanta werd in de tuinen het meest gezien, al waren er regionale verschillen. Zo stond de dagpauwoog in de provincies Groningen, Drenthe en Flevoland op de eerste plaats, maar won in Limburg het klein koolwitje.

Warmte deed vlinders verplaatsen

Volgens Radstaat is het te verklaren dat de atalanta juist in de provincies boven de rivieren zo goed scoort en dat tachtig procent van de waarnemingen van atalanta’s boven de rivieren werd gedaan. Zij denkt dat de afgelopen warme zomers de vlindersoort heeft doen verkassen. „Vorig jaar was het voor veel vlinders gewoon te warm en dus zijn ze naar het noorden vertrokken, waar het doorgaans wat koeler is. Deze zomer is gelukkig beter voor de vlinder, met wat zon en af en toe een buitje.”

Dit jaar werd de keizermantel, een vlindersoort die tot 2015 was uitgestorven in Nederland, wel weer gesignaleerd. De vlindersoort werd tachtig keer geteld, iets wat volgens Radstaat erg hoopgevend is.

Lees ook: Polen wil uit Europees verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.