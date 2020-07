Polen wil uit Europees verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

De Poolse regering heeft laten weten volgende week stappen te zetten om zich terug te trekken uit het Verdrag van Istanboel. Dit verdrag is een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa dat geweld tegen vrouwen moet bestrijden.

De Poolse minister van Justitie, Zbigniew Ziobro, en zijn regering menen dat vrouwen al voldoende beschermd worden, zo meldt RTL Nieuws. Daarnaast ‘bevat het verdrag elementen van een ideologie die ze als schadelijk achten’.

Polen zet door. Het EU-land trekt zich terug vd Europese conventie van geweld tegen vrouwen omdat het een 'LGBT-ideologie' zou uitdragen. https://t.co/1b38LH7Ftr — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) July 26, 2020

Inperken lhbti-rechten

De PiS, de regeringspartij waar Ziobro bij hoort, vindt niet dat er aandacht besteed moet worden aan gendergerelateerde zaken op scholen. Daarnaast menen ze dat het verdrag in strijd is met de waarden van de katholieke kerk. Eén van de belangrijkste punten van de PiS was het inperken van lhbti-rechten.

