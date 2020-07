Spanje reageert kritisch op aangepast reisadvies door Verenigd Koninkrijk

De Spaanse regering heeft zich zondag uitgesproken over de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om het reisadvies aan te passen. Volgens de regering is het in Spanje veilig en is een verplichte quarantaine na terugkomst niet nodig.

„Spanje is veilig voor zowel Spanjaarden als toeristen. Het coronavirus is er onder controle”, dit beklemtoonde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya zondag, nadat Groot-Brittannië het Zuid-Europese land plotseling van de lijst veilige landen had geschrapt. Iedereen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt vanuit Spanje moet vanaf nu twee weken in quarantaine en daarom geeft de regering in Londen nu het dringende advies alleen als het noodzakelijk is naar Spanje te reizen.

Paniek onder Britse toeristen

Onder Britste toeristen die nu Spanje verblijven is hierdoor volgens Spaanse media paniek ontstaan. Zo zouden veel van hen naar de luchthaven van Madrid zijn afgereisd om halsoverkop terug naar huis te vliegen. Veel Britten zijn bang dat er binnenkort nauwelijks nog vluchten naar Groot-Brittannië zullen gaan en dat ze daardoor vast komen te zitten in Spanje. Zo heeft reisorganisatie TUI al laten weten per direct te stoppen met vliegen naar Spanje.

Voor de Spaanse toeristensector, die hoopte nog een beetje van het miljardenverlies als gevolg van de coronamaatregelen goed te maken, is het Britse besluit een enorme klap. De Spaanse regering probeert volgens plaatselijke media Londen er nu toe te bewegen een uitzondering te maken voor de Canarische Eilanden en de eilanden in de Middellandse Zee zoals Mallorca. Dan zouden Britten die naar die eilanden op vakantie gaan, bij terugkeer niet in quarantaine hoeven.

Rampjaar voor toeristensector

Naar schatting vertegenwoordigen achttien miljoen Britten het afgelopen jaar ongeveer een vijfde van de toeristen die naar Spanje kwamen. Buitenlandse toeristen spendeerden in 2019 meer dan 92 miljard euro in Spanje en vormen een belangrijke pijler van de economie van het land. Afgelopen jaar was weer een recordjaar voor de toerismesector. Dit jaar lijkt daarentegen een ongekend rampjaar te worden voor de toeristensector.

