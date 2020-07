Zoekactie naar vermist meisje bij Ameland gaat opnieuw door tot duisternis

De zoekactie naar het Duitse meisje dat zaterdagavond vermist raakte in de Noordzee bij Ameland, heeft nog geen resultaat opgeleverd. De hulpdiensten zoeken vanavond door tot het donker wordt, meldt de politie.

Als het 14-jarige meisje na zonsondergang nog steeds niet vonden is, dan wordt de zoekactie volgens de politie maandagmorgen bij daglicht weer hervat.

Op het water wordt gezocht door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). En ook vanuit de lucht wordt er gezocht door opsporingsorganisatie SAR en de Kustwacht. Op het strand zijn politie en brandweer actief. Daarnaast zijn ook mensen van de gemeente en eilandbewoners ingezet bij het zoeken.

Drietal raakte in de problemen

Het meisje was zaterdagavond met haar vader en zusje bij de zee ter hoogte van Nes. Het drietal raakte daarbij in de problemen, aldus de kustwacht. Burgemeester Leo Pieter Stoel vertelde tegen Omrop Fryslân dat het meisje samen met haar zusje vanuit het water naar de zonsondergang keek en dat ze daarbij in de problemen zijn gekomen.

Hun vader zou toen geprobeerd hebben hen te helpen. De vader en het zusje konden zichzelf redden en sloegen rond 22.30 uur alarm omdat ze de 14-jarige niet meer zagen. Daarop werd een grootse zoekoperatie opgestart.

‘Overlevingskans is laag’

De zoektocht werd ’s nachts kort onderbroken, maar vanmorgen vroeg weer opgestart. Volgens de burgemeester is er niet veel hoop meer dat het meisje nog levend wordt aangetroffen. „We moeten reëel wezen. Het is gisteravond rond tien uur gebeurd, het was vannacht 10 graden en het water is ook koud. Dus de overlevingskans is laag”, zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Lees ook: Zoektocht naar vermist meisje (14) in Noordzee bij Ameland

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.