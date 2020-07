Oud-international Wim Suurbier op 75-jarige leeftijd overleden

Oud-international Wim Suurbier is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldde zijn vroegere club Ajax vanavond.

Suurbier werd in april getroffen door een hersenbloeding. Hij werd daarna in het VU medisch centrum in Amsterdam opgenomen.

Prijzenkast Suurbier vol

De voormalige vleugelverdediger speelde tussen 1964 en 1977 ruim vijfhonderd wedstrijden voor Ajax. Suurbier won met de Amsterdamse club onder meer drie keer de Europa Cup 1. Zijn erelijst bij Ajax telt verder onder meer een wereldbeker voor clubteams, zeven landstitels en vier KNVB-bekers.

Hij kwam zestig keer in actie voor Oranje. Suurbier speelde twee (verloren) WK-finales.

Speler-trainer

Na zijn vertrek bij Ajax speelde Suurbier onder meer voor Schalke 04, Metz en Sparta Rotterdam. Ook kwam hij in de Verenigde Staten nog voor een aantal Amerikaanse clubs uit, soms als speler-trainer. Door een knieblessure moest hij zijn actieve loopbaan in het seizoen 1986-1987 beëindigen. Daarna was hij vooral in de VS nog een paar jaar werkzaam als trainer.

‘Moderne back van Nederland’

Suurbier debuteerde op 5 januari 1964 bij Ajax en was onderdeel van het team dat in de jaren zeventig Europa en de wereld veroverde. Als rechtervleugelverdediger won hij met Ajax drie keer de Europa Cup I (1971, 1972 en 1973) en een de Wereldbeker voor clubs in 1972.

Ajax noemt Suurbier „de eerste moderne back van Nederland”. „Hij schakelde niet alleen zijn directe tegenstander uit, maar speelde ook een serieuze rol in aanvallend opzicht. Suurbier wist precies wat hij op het veld moest doen. Suurbier was een meester in het uitschakelen van zijn directe tegenstander. Hij groeide als rechtsback uit tot een belangrijke pion in het totaalvoetbal van Ajax en het Nederlands elftal in de gouden jaren 70″, schrijft de club op de website.

‘Koning’ van de vaderlandse voetbalhumor

Volgens Ajax ontpopte Suurbier zich in zijn rijke loopbaan ook als de ‘koning’ van de vaderlandse voetbalhumor. „Zeker als onderdeel van het komisch duo Snabbel en Babbel, met ploeg- en clubgenoot Ruud Krol, bevestigde hij zijn status als Amsterdamse grappenmaker en plaaggeest. De anekdotes over de streken van Suurbier zijn talloos. Hij specialiseerde zich in practical jokes, die vaak gepaard gingen met een onderbroekenlol van het puurste soort. Toch nam hij het voetbal bloedserieus.”

