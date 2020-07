Ze hebben ‘hun symbool’ nodig, maar FDF verliest kort geding trekkersverbod

Demonstreren zonder trekker voelt als voetbal zonder bal, of als televisie zonder beeld. Of een cheeseburger zonder kaas. Cruciaal dus voor de boeren en vanwege het ‘trekkersverbod’ stond Farmers Defence Force vandaag in de rechtbank. Tevergeefs.

Een #boerenprotest zonder trekkers is natuurlijk een uiterst trieste vertoning. — guus van toos (@guusvantoos) July 9, 2020

Volgens de boeren van de Farmers Defence Force (FDF) is het gebruik van landbouwvoertuigen bij hun betogingen cruciaal. „De trekker is het symbool van de demonstraties”, vertelde een jurist die FDF vandaag bijstond tijdens een kort geding bij de rechtbank in Groningen.

Zonder trekkers

„Zonder trekkers worden de boeren niet gehoord of gezien.” FDF stond in de rechtszaal tegenover Veiligheidsregio Groningen. De veiligheidsregio heeft deze week besloten dat boeren in Groningen tot maandag 13 juli geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen en plaatsen.

En dat blijft zo. De boeren mogen de komende dagen in de veiligheidsregio Groningen geen landbouwvoertuigen gebruiken bij hun demonstraties. Dit heeft de rechtbank in Groningen aan het begin van de middag beslist.

Verkeersregels aan hun klomp

De veiligheidsregio besloot deze week dat boeren in Groningen geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen, zoals tractoren, worden ingezet op openbare wegen. De demonstraties hebben meerdere keren geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, volgens de veiligheidsregio. „Men houdt zich niet aan de verkeersregels en volgt aanwijzingen van de politie niet op”, liet de advocaat van de veiligheidsregio vandaag weten.

„De openbare orde wordt moedwillig en voortdurend verstoord. Men mag natuurlijk zijn mening uiten, maar niet zo. Dit is onaanvaardbaar.” Ook zouden de boeren hun acties niet aanmelden en houden zij zich niet aan coronamaatregelen.

De rechter concludeerde dat de veiligheidsregio bevoegd is om het verbod op te leggen. Dit mede gezien de Wet openbare manifestaties en de huidige coronacrisis. Het verbod zou in het belang zijn van de gezondheid, het verkeer en het voorkomen van wanordelijkheden, wat volgens de rechter wordt onderbouwd in bestuurlijke rapportages.

De anti-#Boeren-trollen komen ook ineens uit alle hoeken en gaten. Stadse knakkers, vaak veganistisch, die denken dat groente niet van het Boerenland komt. Wat een dom volk bestaat er toch. STEUN DE BOEREN! #Boerenprotest #Boerenopstand — ♥️ Nederland Feest! 🌚🚜 (@NLfeest) July 9, 2020

Aantasting

De boeren vinden het verbod een aantasting van het grondrecht op demonstreren. Volgens FDF zijn er geen onveilige situaties ontstaan. Daarmee bagatelliseren de boeren hun gedrag, vindt de advocaat van de veiligheidsregio. De raadsman wijst onder meer op een uit de hand gelopen boerenprotest in Groningen in oktober vorig jaar. Zo reed een trekker hekken omver die bijna een fietser raakten. „Men vreest God noch gebod”, volgens de advocaat.

Over de demonstratie in Groningen, zegt hij: „Dat was erg ongelukkig.” Maar volgens hem kan een enkel incident niet leiden tot een provinciaal verbod.

"My grandfather used to say that once in your life you need a doctor, a lawyer, a policeman, and a preacher. But every day, three times a day, you need a farmer." – Brenda Schoepp –#boerenprotest #trotsopdeboer pic.twitter.com/wmbqXtpVWa — Hrôth Nanths (@HrothN) July 5, 2020

Goed contact politie

„We worden over een kam geschoren”, merkte Jos Ubels van FDF op. De „wilde acties” zouden niet door FDF zijn georganiseerd. FDF-betogingen worden volgens Ubels aangekondigd en het contact met de politie is goed. Zo wordt de politie betrokken in WhatsApp-groepen. „Trekkers met zwaailichten zijn veilig, vulde Sieta van Keimpema van FDF aan. „En wij gaan niet met ons vee de weg op.” De veiligheidsregio vindt het „schokkend” dat FDF geen verantwoordelijkheid neemt.

FDF heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan als de rechtbank de boeren geen gelijk geeft.

Deze is voor alle protesterende kutboeren in Nederland. Ja, kutboeren. Maar, alleen als ze op een achterlijke manier protesteren. pic.twitter.com/PMOSvhYtwm — Ne Nuntium Necare (@NeNuntiumNecare) July 9, 2020

Die kutboeren worden zo riant vergoed door de EU dat ze het zich kunnen veroorloven elke dag de democratische rechtsstaat te ondermijnen. #terreurboeren — Henri (@Agent_327) July 9, 2020

Boeren zijn het zat! Alles wordt ze afgepakt.

Ze hebben veel gepikt, maar nu het kartel aan de gezondheid van hun dieren gaan tornen, is de maat vol!#Schouten speelt met de gezondheid van de dieren. Dat is dierenmishandeling!#BoerenProtest #BoerenOpstand #Boeren #Brabant #PVV pic.twitter.com/ah3XaRAJj9 — Maikel Boon (@Maikel_PVV) July 5, 2020

Wow! Dit is vanavond! Burgers in personenauto's en vrachtwagens sluiten zich aan bij de trekkers van het #boerenprotest in #Heerenveen. Iedereen is solidair met de boeren. Deze #boerenopstand wordt gigantisch! 😎🚜🚛🚙 (Video via @Vitchelvenroy; volgtip!) pic.twitter.com/VjGvYEjysi — Percolator 💎 (@Percolator_HNJ) July 5, 2020

