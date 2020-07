Boeren hebben mest aan verbod: ‘trekkersfeestje’ in Wijster steeds drukker

Aan de demonstratie van de boeren in het Drentse Wijster lijkt geen einde te komen. Trekkers – en ook gewone auto’s – rijden af en vooral aan. Politie is vooralsnog niet van plan om in te grijpen. „We weten wat er speelt.”

Zoveel boeren en burgers die gehoor geven aan de oproep om naar #Wijster te komen als steun voor de #boerenprotesten, het blijft maar komen….. #Wijster #Assen #BOERENOPSTAND #Boerenburgerprotest

Het is een soort Project X want alles staat vol 🤣 https://t.co/uZo50U9CxO pic.twitter.com/8NBGZNslmo — ItismePatty (@itisme_Patty) July 8, 2020

De politie pakte vandaag tientallen actievoerders op die met hun trekkers de toegang tot een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster blokkeerden. Ze deden dat met trekkers en dat is sinds maandag verboden in onder meer Drenthe.

Maar de boeren hebben er mest aan en de demonstratie is nog steeds bezig in Wijster, waar de rij met trekkers nog steeds groeit. „Als je dit ziet dan weet je dat overheden op de verkeerde weg zijn met het gevoerde beleid”, schrijft Teun Vaandering op Twitter. „En die arrestatie van vanmorgen was, gezien wat er zich nu ontrold, een miskleun. Zoveel steun en support, vanuit alle lagen van de bevolking.”

Dit is echt massaal. Er komt geen eind aan. Dit gaat nooit allemaal passen in Drenthe 😎 #boerenprotest #boeren #boerenopstand pic.twitter.com/hewxmVfQVf — Teun (@teunvaandering) July 8, 2020

Het maakte vandaag zelfs Duitse boerentongen los, die hun Bauern-broeders een hart onder de riem willen komen steken.

Here a few farmers, wives and children being locked away!! They stand up against the system, it's time we stand behind them! The German farmers broke through the blocked borders to show support 💯💪🏽#BOERENOPSTAND#boerenprotest https://t.co/wN2K5mgqFo — InNdigoLight (@InNdigoLight) July 8, 2020

Al zijn er ook hele andere geluiden van mensen die het helemaal zat zijn en de drie letters te beginnen met een ‘k’ voor de boeren plaatsen.

Groot gelijk, nog even en dan wij boeren thuis maar eens visiteren. Misschien het erf blokkeren. Kijken of ze dat leuk vinden. #boerenopstand #boerenterreur #kutboeren — Piet Post (@PietPietpost) July 8, 2020

Niet actief op handhaven

Bij het avondprotest zijn behalve tractoren, ook andere landbouwvoertuigen aanwezig. De politie is vooralsnog niet van plan om in te grijpen. „Onze ogen zijn gericht op de situatie. We weten wat er speelt. We gaan hier echter niet actief op handhaven, zolang het verder niet uit de hand loopt”, laat een politiewoordvoerder weten.

Vrije boeren

De 63 melkveehouders die vandaag werden aangehouden bij de blokkade met tractoren en auto’s van het afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster, zijn volgens de politie inmiddels weer vrijgelaten.

Velen accepteren de opgelegde boete van 390 euro wegens het demonstratieverbod met landbouwvoertuigen niet, maar kiezen ervoor de zaak op 19 november te laten voorkomen bij de kantonrechter in Assen, lieten ze na hun vrijlating weten. Een enkeling heeft de schikking wel geaccepteerd. Onder de arrestanten zijn zeven minderjarigen. Zij worden doorverwezen naar bureau HALT. De vrijgelaten boeren werden opgevangen door familieleden en sympathisanten die zich voor het politiebureau hadden verzameld.

FDF

De boeren van Farmers Defence Force (FDF) zeiden de blokkade van afvalverwerkingsbedrijf Attero te hebben uitgevoerd omdat het bedrijf de grootste stikstofvervuiler van de provincie Drenthe zou zijn.

Op social media zijn intussen twee kampen ontstaan, die elkaar met letters (in kapitalen) en leestekens te lijf gaan.

Stel, de boeren worden er grotendeels uitgefaseerd door de huidige macht. Dan zijn we compleet afhankelijk van export. Straks breekt er oorlog uit in Europa, wat dan ?

Dan zijn we ver van huis. Behoud de boeren!#boerenprotest #boerenprotesten #BOERENOPSTAND — shellock (@deltareach) July 8, 2020

Je hebt echte boeren en je hebt domme boeren. Die laatsten herken je zo: ze voelen zich machtig op hun trekkertjes en kunnen nauwelijks een hele zin zeggen #BOERENOPSTAND — Fons Dellen (@fonzdellen) July 8, 2020

Waarom kunnen die boeren niet gewoon met hun demonstratiebord in de trein naar Den Haag en dan in de regen op het Malieveld staan kleumen… ZOALS NORMALE MENSEN? #BOERENOPSTAND — Anne Hofstede🌍🐰☀️🔥🌪🌊 (@annehofstede) July 8, 2020

Naar de rechter

Boeren van FDF en de Veiligheidsregio Groningen staan morgenochtend tegenover elkaar in de rechtbank in Groningen. De FDF is het niet eens met beperkingen die aan de boeren zijn opgelegd wat betreft het recht om te demonstreren.

Een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, bevestigt dat de rechtszaak gepland staat.

Afgelopen maandag besloot de veiligheidsregio dat boeren in Groningen (hetzelfde verbod is in Drenthe en Friesland uitgevaardigd) geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen en plaatsen.

De FDF wil dat de maatregel van tafel gaat. De actiegroep ziet in het verbod een aantasting van het grondrecht op demonstreren, zegt woordvoerster Sieta van Keimpema, en stelt dat er nooit onveilige situaties zijn ontstaan tijdens acties van FDF.

„Er zijn geen ongelukken gebeurd, de hulpdiensten konden altijd doorgang vinden en er was politiebegeleiding. Een trekker met een zwaailicht kun je veraf zien. Dat is geen onveilige situatie, daar kun je op inspelen”, zegt Van Keimpema. „Wij vinden dat iedere groep in de maatschappij moet kunnen demonstreren met de kenmerken waardoor je deze herkent. De politie reed vorig jaar met 66 kilometer per uur over de snelwegen voor de pensioenleeftijd, de bouw voerde actie met bouwmachines, de kermis met kermiswagens en de boeren met tractoren.”

De zaak dient om 09.30 uur. FDF zal in hoger beroep gaan, mocht de rechter hen in het ongelijk stellen.

Waarom #boerenopstand

De boeren eisen onder meer dat supermarktketens een eerlijke prijs betalen voor hun landbouwproducten. Maar ze zijn vooral boos over de kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, waaronder een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen. Volgens de demonstrerende boeren zou dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren.

