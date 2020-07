Lekker met de trekker demonstreren mag even niet meer

Boeren uit Groningen en Drenthe moeten hun verlengstuk komende week in de schuur laten staan, wanneer ze in de protestmodus gaan.

Lekker op die trekker mag nog gewoon. Het nummer van Mannenkoor Karrespoor, dat door sommigen nog weleens als ‘Lekker om te trekken’ wordt aangehoord, is wat dat betreft van alle tijden. Maar demonstreren met diezelfde trekker, dat mag niet even meer, wanneer je in trekkerprovincies Groningen en Drenthe woont.

Verbod

De Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe hebben een verbod van een week afgekondigd voor het demonstreren met trekkers en andere landbouwvoertuigen. De veiligheidsregio’s stellen dat die maatregel is genomen omdat de afgelopen dagen demonstraties van groepen boeren leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

„Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden”, zegt de Veiligheidsregio Groningen.

Om herhaling van onveilige situaties en opstoppingen te voorkomen, geldt tot en met volgende week maandag 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Na een week wordt het verbod heroverwogen. De Veiligheidsregio Drenthe zegt dat het doel is om de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. „Ook vinden we dat politie, brandweer en ambulance zonder belemmeringen hun werk moeten kunnen doen.”

Friesland ook?

Dit verbod geldt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe. Daaronder vallen alle gemeenten binnen de provincies. Ook de Veiligheidsregio Friesland overweegt een dergelijk verbod.

Boeren hebben de afgelopen dagen op tal van plekken in het land gedemonstreerd met hun landbouwvoertuigen. Ze zijn vooral boos over de plannen van de regering voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Ook willen ze dat supermarktketens een eerlijke prijs betalen voor landbouwproducten.

