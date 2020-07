RIVM wil campagne inzetten om jongeren gedrag te laten veranderen

Dat is het lastiger is om de anderhalvemeterregel te handhaven, is geen geheim. Familiebarbecues, 21 diners en examenfeestjes worden weer gevierd als vanouds. Niet goed, vindt het RIVM, die een speciale voorlichtingscampagne wil inzetten.

Dinsdag kwam het RIVM met een wake-upcall: het aantal coronabesmettingen was in een week tijd bijna verdubbeld naar 987 besmette personen. Steeds vaker worden mensen besmet op het werk, op feestjes of in de horeca. Vooral in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland stijgt het aantal besmettingen.

Voorlichtingscampagne

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil daarom een speciale voorlichtingscampagne inzetten om „de jeugd te bewegen hun gedrag aan te passen”. Dat zegt Aura Timen van het RIVM, tevens secretaris van het Outbreak Management Team en hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding in het AD.

„We moeten ons echt gaan richten op jongeren, een invalshoek kiezen die hen aanspreekt, waardoor ze hun gedrag wel gaan aanpassen”, zegt Timen. „Blijkbaar slaat onze algemene boodschap bij hen minder aan, onze gedragsunit bekijkt nu hoe we een communicatiecampagne voor jongeren kunnen inzetten. Het virus is niet met vakantie, iedereen moet zich realiseren wat de risico’s zijn.”

Timen verwacht de campagne binnen een aantal weken. „Onze gedragsunit is nu bezig, binnen enkele weken moeten we dat lanceren denk ik, mogelijk eerder.”

Nog geen tweede golf

Ze wil ondanks de toename van het aantal besmettingen nog niet van een tweede coronagolf spreken. „Die enorme aantallen van afgelopen voorjaar, met al die besmette patiënten die niet meer te traceren zijn: daar zijn we nu niet. Maar je wil daar ook niet komen. Alles is erop gericht dat de GGD’s de bronnen en contacten in kaart brengen. En als je getest bent, moet je vervolgens niet gewoon eropuit gaan. Dat maakt het speurwerk na een positieve uitslag een stuk lastiger.”

Gisteravond zei Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een speciaal ingelast persmoment dat Nederland vooralsnog geen extra maatregelen gaat nemen, zoals het verplicht invoeren van mondkapjes op drukke plekken of extra handhaven. De grootste oproep: blijf je aan de maatregelen houden.

Grapperhaus hoopt met zijn waarschuwing een tweede golf of aanscherping van de maatregelen te voorkomen. Het gedrag van mensen moet verbeteren, want anders gaat het volgens hem de verkeerde kant op. In dat geval zal er wél strenger worden gehandhaafd.

Verplichte quarantaine

Burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Femke Halsema (Amsterdam) willen strengere coronaregels. Aboutaleb zei gisteravond in Nieuwsuur dat zij het kabinet vragen om op meer plekken een mondkapjesplicht te overwegen. Aboutaleb pleit bovendien voor het verplicht stellen van quarantaine na een positieve coronatest. Nu is thuisisolatie nog alleen een advies.

