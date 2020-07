Grapperhaus: géén extra maatregelen, wel ‘extra waakzaam’

Tijdens een ingelast persmoment vertelde minister Grapperhaus dat Nederland geen extra maatregelen gaat nemen, nu het aantal besmettingen weer omhoog gaat.

Op social media was het even onrustig toen bekend werd dat er een extra persmoment zou zijn, wat voor velen hetzelfde is als een persconferentie, maar dat eigenlijk niet is. Want waar werd het uitgezonden?

een persmoment is iets anders dan een persconferentie

dit is een informele babbel met de pers niet iets officieels — Peter Selles (@bosjepeterselie) July 22, 2020

Waarom is de persconferentie van Grapperhaus alleen op internet te zien?https://t.co/9uDwYAgqdK — Just Lyd.. (@zegmaar_LydeLa) July 22, 2020

Waarom wordt die persconferentie van Grapperhaus waarin ie alle Nederlanders oproept om gedrag aan te passen niet live uitgezonden op NPO 1, 2 of 3? — Ardjan Boersma (@ArdjanBoersma) July 22, 2020

Maar de online kijkers konden met eigen oren horen hoe het kabinet niet met extra maatregelen komt nu het aantal besmettingen van het coronavrius toeneemt. Maar „het is geen goede ontwikkeling”, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) tijdens het ingelaste persmoment.

Waarschuwing

Het is een waarschuwing, zei de bewindsman. „Het is een overduidelijk teken dat we ons beter aan de basisregels moeten houden.” Het RIVM meldde gisteren 987 nieuwe besmettingen. Vorige week waren het er 534.

Het kabinet volgt de adviezen van het Outbreak Management team (OMT), het team wetenschappers en deskundigen dat het kabinet adviseert bij de aanpak van het virus. De basisregels zoals 1,5 meter afstand houden „helpen het beste”.

Nu het aantal besmettingen weer stijgt, moeten we extra waakzaam zijn. Het kabinet houdt ook tijdens het reces een stevige vinger aan de pols. Zoals @ferdgrapperhaus vanavond benadrukte: het is van groot belang dat we ons allemaal aan de basisregels blijven houden. https://t.co/96d8gQlI3h — Mark Rutte (@MinPres) July 22, 2020

Lokaal ingrijpen

De minister heeft vanmiddag overlegd met Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Als we ons niet aan de regels houden „kan het zomaar zijn dat burgemeesters lokaal moeten ingrijpen”, waarschuwde Grapperhaus.

Lees hier wat de burgemeester van Antwerpen allemaal van plan is

Dat kan dan volgens hem betekenen dat te drukke stranden, parken of winkelstraten weer moeten sluiten. „Laten we het vooral niet zover laten komen.” De stijging van het aantal besmettingen is een „heel ernstige waarschuwing aan iedereen”.

Toespreken

Het komt namelijk vooral neer op het gedrag van mensen, vindt de bewindsman. „Ik sta hier omdat ik me zorgen maak over de verslapping in het gedrag van de mensen ten opzichte van de regels.” Daarom is het volgens hem belangrijk dat hij Nederlanders nogmaals aanspreekt op het naleven van de regels.

Maar dat betekent niet dat het kabinet weer geregeld persconferenties gaat geven. De leden van het kernkabinet hebben dagelijks contact met elkaar, aldus Grapperhaus. Partijen in de Tweede Kamer dringen aan op meer zichtbaarheid van het kabinet nu de besmettingscijfers oplopen.

Grapperhaus hoopt met zijn waarschuwing een tweede golf of aanscherping van de maatregelen te voorkomen. Het gedrag van mensen moet verbeteren, want anders gaat het volgens hem de verkeerde kant op. In dat geval zal er ook weer strenger gehandhaafd worden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.