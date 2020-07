Nabestaanden konden uitvaart ongewenst niet bijwonen door coronavirus

Door de coronamaatregelen zijn ook uitvaarten de afgelopen tijd anders verlopen. Een derde van de Nederlanders is geconfronteerd met een verlies in coronatijd waarvan de helft ongewenst de uitvaart niet persoonlijk kon bijwonen.

Dat blijkt uit onderzoek van uit onderzoek van uitvaartonderneming Monuta naar de beleving van uitvaarten in coronatijd. Gedurende de lockdown en de periode daaromheen (12 maart – 1 juli) overlijden bijna zestigduizend mensen.

Impact

Yolanda Wouters, woordvoerder van Monuta, vertelt dat veel uitvaarten een andere uitvoering kregen. „Daarom wilden we onderzoeken wat de impact was voor directe nabestaanden, bezoekers van een uitvaart en de mensen die op afstand afscheid hebben moeten nemen.” Ze legt uit dat vooral de beginperiode van de coronatijd vaak moeilijk was voor mensen, omdat de richtlijnen vaak wijzigden.

Ondanks de belemmeringen heeft 80 procent van de nabestaanden die een uitvaart organiseerden, toch een goed gevoel overgehouden aan het afscheid. „We zien dat nabestaanden veel begrip hebben gehad voor de maatregelen”, zegt Wouters. Bij één op de drie uitvaarten ontstonden verdrietige situaties. „Waarbij bijvoorbeeld de weduwe of broers en zussen niet aanwezig konden zijn. Afscheid nemen kunnen we maar één keer doen en dan wil iedereen voor wie de overledene dierbaar is erbij zijn”, aldus de woordvoerder.

Livestream en erehaag

Als alternatief konden nabestaanden in tijden van corona op afstand de uitvaart volgen. Bijvoorbeeld via video of audio livestream. Daarnaast bood ook de erehaag in deze tijd troost, waarbij de 1,5-meter beter in acht kon worden genomen. Het op afstand bijwonen van een uitvaart wordt door de respondenten als ‘onpersoonlijk’ beschreven. Maar zij zeggen daarbij ook toch blij te zijn dat de mogelijkheid er was.

Gedurende de intelligente lockdown (12 maart – 1 juli) gold een maximaal aantal bezoekers bij een uitvaart. Aan het begin van de coronacrisis mochten honderd mensen een uitvaart bijwonen. Vanaf 17 maart waren dit er maximaal dertig. Momenteel geldt de 1,5-meter maatregel nog steeds en wordt fysiek contact vermeden.

