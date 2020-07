D66 en CU willen dat kabinet excuses aanbiedt voor slavernijverleden

Op 1 juli 1863 werd de slavernij officieel afgeschaft. En ook al is dat al weer even geleden, Nederland moet daar nog wel voor door het stof, vinden D66 en ChristenUnie. Ook GroenLinks pleitte hier al voor. Daarnaast is er een speciale commissie ingesteld die het maatschappelijk debat over ‘de zwarte bladzijdes’ van onze geschiedenis gaat aanzwengelen, met onder meer Typhoon en Edgar Davids.

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie vinden dat het kabinet excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden. Met dat pleidooi komen ze op de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht, ook wel Keti Koti genoemd. Een dag die door onder andere mensen met Surinaamse en Antilliaanse roots als een echte feestdag wordt gevierd. Eerder pleitte GroenLinks ook al voor excuses.

Vandaag op 1 juli is het 157 jaar geleden dat slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen formeel is afgeschaft. Keti Koti betekent in het Sranantongo ‘de ketenen zijn verbroken’ en dat herdenken en vieren we elk jaar. pic.twitter.com/aPjRHB9BQs — Don Ceder (@DonCeder) July 1, 2020

Excuses

„Uitingen van spijt, berouw en schaamte zijn op zijn plaats. Maar daarmee nemen we nog geen historische verantwoordelijkheid voor onze geschiedenis. Dat kan alleen als we het leed erkennen van veel mensen en onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen”, zegt Rob Jetten van D66.

Het is tijd voor excuses van de regering voor het slavernijverleden. Slavenhandel behoort tot de meest pijnlijke herinneringen in onze geschiedenis. Laten we het leed erkennen en onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen. Voorstel met @gertjansegershttps://t.co/PB1gCLaeTL — Rob Jetten (@RobJetten) July 1, 2020

Volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie moeten we „ons als gehele samenleving verzoenen met een verleden waarin onmenselijk leed is aangedaan, dat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Het is daarom belangrijk de rol van Nederland in het slavernijverleden te beschrijven, te erkennen en daar dan ook excuses voor aan te bieden.”

Het kabinet heeft al een commissie aan het werk gezet die het maatschappelijk debat over het slavernijverleden op gang moet brengen.

Typhoon en Edgar Davids

Typhoon, ex-international Edgar Davids en vier anderen gaan in opdracht van het kabinet dit maatschappelijk debat over het Nederlandse slavernijverleden aanzwengelen. Zo hoopt het kabinet Nederlanders te verbinden en „een bredere erkenning van dit gedeelde verleden” te bereiken, laat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten.

Bijna af, vanaf morgen open: Amsterdammers en Slavernij. Een geschiedenis van de Amsterdamse betrokkenheid bij slavernij en slavenhandel in 13 persoonlijke verhalen. pic.twitter.com/j5Kb5kGIOP — Mark Ponte (@voetnoot) June 29, 2020

Zwarte bladzijden

Het zeskoppige ‘adviescollege’ onder leiding van de Antilliaanse politicus Frits Goedgedrag organiseert „een reeks gesprekstafels over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving”, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer.

Tijden veranderen we werken aan een samenleving die inclusief is en met gelijke rechten en kansen voor iedereen!!! — edgar davids (@esdavids) June 24, 2020

Het is de bedoeling bijvoorbeeld mensen uit de sport, uit de culturele sector of het bedrijfsleven met elkaar in gesprek te brengen over deze zwarte bladzijden. Naast de voormalige gouverneur van Curaçao, Typhoon en Davids krijgen ook Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Hannie Kool-Blokland en Ruben Severina een plaats in het college.

Het adviescollege krijgt gevraagd en ongevraagd advies van een vijftal wetenschappers. Voor 1 mei volgend jaar moet het college advies uitbrengen aan het kabinet.

