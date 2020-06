Staan er slaven op de Gouden Koets? ‘Zet ‘m in een museum’

Over de hele wereld wordt gedemonstreerd tegen racisme. Nu ook in Nederland de maatschappelijke discussie oplaait, gaan er stemmen op om de Gouden Koets niet meer te gebruiken.

Slaven op de koets

Op één van deze zijpanelen van de koets die al 112 jaar oud is, staat een afbeelding van een witte vrouw op een troon. Indiërs en mensen van Afrikaanse afkomst brengen onderdanig handelswaren en lijken tot slaaf gemaakten.

Karwan Fatah-Black is historicus en docent koloniaal verleden aan de Universiteit Leiden. Hij vindt dat de Gouden Koets verplaatst zou moeten worden naar een museum, vertelt hij tegen RTL Nieuws. „De koets is duidelijk een verwijzing naar de koloniale onderdanigheid, met de Indiërs en mensen van Afrikaanse afkomst die de witte vrouw handelsgoederen brengen.”

Gouden Koets

De koets werd 25 jaar na de afschaffing van de slavernij, in 1898, cadeau gedaan aan koningin Wilhelmina door inwoners van Amsterdam. Het roept een beeld op dat niet meer bij deze tijd hoort, zegt Nugah Shrestha.

Hij begon een Instagramaccount om jongeren bewust te maken van ongelijkheid en racisme en startte een petitie: „Wij willen graag dat de functie van de Gouden Koets wordt herzien. Zet de Gouden Koets in een slavernijmuseum om mensen over onze koloniale geschiedenis te onderwijzen.” Ondertussen is de petitie ruim 4500 keer ondertekend.

Glazen Koets

De Gouden Koets zal voorlopig trouwens toch niet te zien zijn, want het bijzondere voertuig is al vijf jaar in restauratie. Koning Willem-Alexander betaalt dat uit zijn eigen begroting, want anders dan een APK’tje, worden de kosten van de restauratie op 1, 2 miljoen euro geschat.

De afgelopen Prinsjesdagen werd zijn broertje gebruikt: de Glazen Koets, die overigens niet doorzichtig is. De naam is ontleend aan het glas dat de kwetsbare ornamentenrand onder de ramen beschermt. De Glazen Koets is het kroonjuweel van de Koninklijke Stallen. Het is het oudste rijtuig in de collectie, in 1826 gemaakt voor koning Willem I en vanaf 1840 in gebruik op Prinsjesdag. Voor zover bekend zijn hier geen aanstootgevende afbeeldingen op gevonden.

Onlangs was ook Monsieur Cannibale weer onderwerp van gesprek, de attractie in de Efteling waar een zwarte kannibaal het middelpunt is.

