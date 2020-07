Smart Forest City in Mexico is de zelfvoorzienende stad van de toekomst

Smart Forest City is het ontwerp van de Italiaanse architect Stefano Boeri, bekend om zijn groene benadering van architectuur. De stad van de toekomst in het Mexicaanse stad Cancun is bedekt met 7,5 miljoen bomen en planten en is zelfvoorzienend op het gebied van voedsel en energie.

Met de extreme temperaturen in Siberië en de steeds sneller stijgende zeespiegel moet je wel erg eigenwijs zijn om de opwarming van de aarde te ontkennen. Gelukkig zijn er mensen die in oplossingen denken voor een betere toekomst van de aarde, en de Italiaanse architect Stefano Boeri is daar eentje van. Je kent hem wellicht van zijn projecten Wonderwoods in Utrecht en zijn Vertical Forests in steden als Milaan. Met Smart Forest City in Mexico komt er nu een compleet groene stad.

Smart Forest City in Mexico is zelfvoorzienend

Noem het gerust de stad van de toekomst, want Smart Forest City in Mexico wordt volgens de architect volledig zelfvoorzienend. Zowel wat betreft energie als voedsel gaat de stad uit eigen bronnen putten. De stad wordt omgeven door een ring van zonnepanelen en landbouwvelden, geïrrigeerd door een waterkanaal dat verbonden is met een maritiem leidingsysteem. Zo kan de stad draaien op een circulaire economie.

De stad van de toekomst is gepland op een gebied van 557 hectare nabij Cancun om huisvesting te bieden aan 130.000 inwoners. Daarvan is 400 hectare groen. Die oppervlakte is bedekt met 120.000 planten en bomen van meer dan 350 verschillende soorten. Daardoor ontstaat er een perfecte balans in de voetafdruk van gebouwen en het groen. Smart Forest City is in staat om 116.000 ton koolstofdioxide op te nemen.

Stad van de toekomst

„Smart Forest City wordt een stad waarvan de ontwikkeling is gericht op technologische innovatie en milieukwaliteit. Een centrum voor geavanceerd onderzoek dat plaats kan bieden aan alle universitaire afdelingen, internationale organisaties en bedrijven die te maken hebben met belangrijke duurzaamheidsproblemen en de toekomst van de planeet”, schrijft Stefano Boeri op zijn website.

Het project van Stefano Boeri is vooralsnog puur een concept, een datum is nog niet bekend. Hier lees je meer over Smart Forest City in Mexico.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.