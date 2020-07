Met een hart en licht: zo kunnen boeren ook protesteren

Boeren hebben gisteravond in Schermerhorn met ongeveer vierhonderd tractoren op bijzondere wijze actie gevoerd. In de avondschemering vormden zijn met de trekkers in een weiland de tekst NH-hartje-boeren.

De actie werd van bovenaf met een drone opgenomen; de beelden zijn te zien op de facebookpagina van boereninactienoordholland.

‘Kippenvel om de boeren’

De initiatiefneemster van de actie zei vanaf de locatie: „We geven een duidelijke boodschap aan de politiek, aan de burgers. Met een tekst die positief is.” Ze kreeg kippenvel van de „waanzinnige actie”. Op sociale media zijn beelden te zien van de enorme hoeveelheid tractoren die tegen de avondlucht zich met zwaailichten en toeters laten zien en horen. Of aan elke Noord-Hollander is gevraagd of zij van de boeren houden is natuurlijk de vraag, maar zonder gekheid was dit op z’n minst een sympathieke actie.

Dit… de boeren van NH!!! Wat een teamwork. Met elkaar kunnen we alles. Magische avond iedereen bedankt 💓🚜💪🏻👍 Gepostet von Boeren in actie Noord-Holland am Samstag, 11. Juli 2020

Wegen en distributiecentra blokkeren

Boeren voerden de afgelopen tijd op meerdere plekken actie. Ze zijn het niet eens met plannen van minister Carola Schouten van Landbouw het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Boeren willen dat dat van tafel gaat, het zou nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren. Ook protesteerden boeren bij verscheidene distributiecentra omdat ze boos zijn over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen.

Tot nu toe leveren de acties vooral veel irritatie op. De boeren zijn een gevaar op de (geblokkeerde) weg en supermarkten kunnen niet worden bevoorraad. Een actie als die in Schermerhorn, een dorp in de gemeente Alkmaar, kan op meer steun rekenen.

Volgens de zegsvrouw van de Noord-Hollandse actie is het niet zo dat een klein groepje boeren tegen de regels is, zoals de minister volgens haar heeft gesuggereerd. „Iedereen is er tegen, maar niet iedereen is zo extreem in het protest.”

Demonstratieverbod met tractoren

De veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland nemen naar verwachting aan het einde van de middag een besluit over het al dan niet verlengen van een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. Dat verbod geldt tot maandag 7.00 uur. Reden voor het verbod, dat een week geleden van kracht werd, was volgens veiligheidsregio’s dat eerdere demonstraties leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Via een kort geding werd geprobeerd het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om het verbod op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod wel mag opleggen.

Geen protest met tractoren in Nijmegen

Demonstraties met tractoren in Nijmegen werden gisteren per direct verboden. Voorzitter Hubert Bruls van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft met onmiddellijke ingang een verbod op landbouwvoertuigen bij demonstraties in Nijmegen tot 20 juli ingesteld. Directe aanleiding hiervoor zijn de incidenten eerder deze week.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.