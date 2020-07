5 tips om LinkedIn optimaal te benutten en je te onderscheiden van de rest

LinkedIn is een enorm waardevol zakelijk platform. Of je nou in loondienst werkt, zzp’er bent of ondernemer bent. Toch benutten veel mensen het platform niet optimaal. Met alleen wat informatie op je profiel ben je er namelijk nog niet. Wil je door alle commotie op de arbeidsmarkt je LinkedIn-profiel eens een opfrisser geven?

Dat je geen selfie in bikini moet plaatsen als foto weet je inmiddels wel. Maar aan welke LinkedIn tips heb je misschien nog niet gedacht?

Een goede LinkedIn headline

Je LinkedIn headline is het eerste wat iedereen van je ziet, maar toch wordt hier vaak maar weinig aandacht aan besteedt. Vaak zetten mensen hier hun functietitel neer. Op zich niets mis mee, maar ook iets waarmee je niet echt de aandacht gaat trekken. Er is geen sprankeltje persoonlijkheid in te herkennen, je bent daarnaast de zoveelste ‘community manager’ en wat doet zo’n community manager eigenlijk?

Maar wat moet je dan wel in je LinkedIn headline zetten? Allereerst is het belangrijk dat je weet dat je 120 tekens tot je beschikking hebt, en dat je die echt wel mag inzetten. Daarnaast is dit de ideale plek om je specialiteit tentoon te stellen en je boodschap te vertellen. Daarbij mag je best een beetje creatief zijn, maar onthoud wel dat het slim is om belangrijke woorden in je headline te vermelden, zodat je ook nog eens goed gevonden wordt.

Dit artikel op LinkedIn staat bomvol leuke en goede voorbeelden die je misschien op ideeën brengen.

Een pakkende samenvatting

Nog zo’n onderdeel van een LinkedIn-profiel die veel mensen niet benutten: de samenvatting. Het is ook lastig om je hele professionele leven samen te vatten. Toch is dit wel een goede manier om mensen meteen te laten wie je bent en wat je voor anderen kunt betekenen. Dit is ook een goede plek om je contactinformatie als je telefoonnummer, e-mailadres of eventuele website te vermelden.

Schrijf altijd een persoonlijk berichtje bij een connectieverzoek

LinkedIn is er om te netwerken, dus je kunt best een connectieverzoek sturen naar mensen die je interessant vindt en wil volgen. De kans dat je verzoek geaccepteerd wordt, is een stuk groter als je een bericht toevoegt. Vertel hoe je op het account bent gekomen en waarom het je leuk lijkt om de ander te volgen.

Verzamel endorsements (onderschrijvingen)

Endorsements zijn aanbevelingen van mensen met wie je gewerkt hebt. Je snapt dat een LinkedIn-profiel meteen stukken sterker wordt als de mensen met wie je gewerkt hebt je aanbevelen aan anderen. Dit zegt namelijk meer over jou dan de ervaring die je hebt opgedaan.

Vind je het lastig om mensen om endorsements te vragen? Begin dan eens om endorsements aan te bieden. Dat is ook nog eens goed voor jullie band. Wedden dat de ander dan meer geneigd is er ook één voor jou te schrijven?

Wees actief

Je profiel kan nog zo sterk zijn, toch zal je het meest uit LinkedIn halen als je sociaal en actief bent. Het is en blijft een socialmediaplatform natuurlijk. Reageer op mensen uit je netwerk om een betere band te krijgen, stuur mensen die je interessant vindt een connectieverzoek en volg relevante influencers voor jouw industrie.

Je kunt ook lid worden van relevante groepen, eigen posts plaatsen en eventueel zelfs artikelen schrijven, zodat je jouw expertise kan laten zien.

LinkedIn wordt door veel mensen nog vergeten. Ze hebben misschien wel een profiel, maar doen er vervolgens niet veel mee. Je zal zien dat een aantal keer per week actief zijn op LinkedIn je al zoveel verder brengt dan het zoveelste bezoekje aan Facebook of Instagram!

