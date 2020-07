113 Zelfmoordpreventie vanaf nu bereikbaar via 113

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is vanaf nu ook bereikbaar op het nummer 113. Daarnaast blijven de nummer 0800-0113 en 0900-0113 bestaan.

Het begon met een berichtje aan vele redacties: ,,Hallo, we hebben een Facebookpagina gemaakt over zelfmoordpreventie omdat een vriendin van ons vorige week zelfmoord heeft gepleegd nadat ze drie keer 113 heeft gebeld. Maar dat is niet het juiste nummer en dat is bij velen niet bekend.’’

Geen gehoor

Het verhaal erachter was verdrietig: een 26-jarige vrouw uit het Groningse Winschoten probeerde eind september midden in de nacht meerdere keren naar 113 te bellen, maar ze kreeg geen gehoor. Ze had het nummer meegekregen van de psycholoog, en ook de politie die de vrouw vond, dacht dat dit een correct nummer was.

Het werd landelijk nieuws en kwam ook op de politie agenda. Verschillende Kamerleden vroegen zich af waarom 113 niet gemakkelijker bereikbaar kon worden.

Blokhuis belooft: er wordt wat aan gedaan

De stichting zelf was bang dat overstappen naar het gelijkluidende telefoonnummer niet mogelijk zou zijn, omdat het gereserveerd is als eventueel Europees noodnummer. Maar staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid beloofde er werk van te maken.

Als in oktober opnieuw een man zelfmoord pleegt nadat hij 113 belt, maar daar gehoor krijgt, laat Blokhuis nogmaals weten dat er nu echt wat aan wordt gedaan. En sinds deze week is het zover: 113 is nu écht 113.

Zelfmoordpreventie

Vorige week bleek uit cijfers van het CBS dat het aantal zelfmoorden onder jongeren en ouderen stijgt. 67 tieners maakten vorig jaar een einde aan hun leven. Dat zijn er 16 meer dan een jaar eerder. Verder beroofden 614 zestigplussers zichzelf vorig jaar van het leven, tegen 584 in 2018. De schokkende cijfers onder deze groepen zijn voor 113 reden tot actie: „Zelfmoordpreventie blijft hard nodig.”

Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800- 0113.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.