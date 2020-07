Onderzoek: coronacrisis kan zorgen voor psychische problemen

De uitbraak van het coronavirus kan ook leiden tot psychische klachten. Mensen worden misschien eenzaam, kunnen hun baan kwijtraken en wellicht gaan mensen meer drank en drugs gebruiken. Het aantal zelfmoorden kan op den duur stijgen.

Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag. Het adviesorgaan raadt de overheid aan om risicogroepen goed in de gaten te houden. Dat zijn bijvoorbeeld laagopgeleiden, jongeren, migranten, mensen met een arbeidsbeperking en zzp’ers.

Mensen met trauma’s vanwege coronacrisis

Omdat het aantal mensen met psychische problemen waarschijnlijk gaat toenemen, moet de overheid zorgen voor genoeg beschikbare plekken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), vindt het SCP. „GGZ Nederland rekent in de nabije toekomst ook op een toename van de vraag naar ggz-zorg door een nieuwe groep: mensen met trauma’s vanwege corona. Ook zorgverleners kunnen nadrukkelijk tot deze risicogroep behoren.”

Lange wachttijden

Ook voor de coronacrisis waren al lange wachttijden bij de GGZ. Onder meer Charlotte Bouwman vroeg daar aandacht voor, door met haar hond voor het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag te gaan zitten. Het ministerie bood Bouwman de psychologische hulp aan die ze nodig heeft, terwijl ze zelf al twee jaar op een wachtlijst staat en nog een jaar te gaan heeft. Maar dat aanbod schoot bij haar in het verkeerde keelgat. „Ik wil geen voorkeursbehandeling en weiger hulp aan te nemen tot de rest ook hulp krijgt. Het gaat niet alleen om mij.” Ook het SCP benadrukt nu dat er snel voor gezorgd moet worden dat deze instellingen meer mensen op kunnen vangen.

Kwart zou het niet bespreken

Een kwart van de Nederlandse werknemers zou het niet met de leidinggevende bespreken als hij/zij psychische problemen zou krijgen, blijkt uit onderzoek van Tilburg University. Dat betekent dat de leidinggevende dan ook geen steun of werkaanpassingen kan bieden om te helpen voorkomen dat deze werknemers uitvallen.

De belangrijkste redenen waarom werknemers het niet willen bespreken als ze psychische problemen hebben, zijn dat ze zich schamen, bang zijn dat openheid een negatief effect zal hebben op hun werkzaamheden en carrière, en dat ze graag hun problemen zelf oplossen.

Invloed op psychische gezondheid

In mei kwam het Trimbos Instituut al met een onderzoek naar buiten over de gevolgen van de coronacrisis op de psychische gezondheid en verslaving. Daaruit bleek dat sinds de coronacrisis 1 op de 3 respondenten meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen ervaart. Van de deelnemers die meer stress ervaren door de coronapandemie, denkt 1 op de 10 na over de dood. Bijna de helft van de ondervraagden heeft behoefte aan hulp.

113

Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800- 0113.

