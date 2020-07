Baby in Vietnam poseert met spiraaltje in zijn hand

Normaal gesproken is het de bedoeling dat een spiraaltje een zwangerschap voorkomt. Maar een enkele keer komt het voor dat het een tegengestelde werking heeft. Zo ook bij een vrouw uit Vietnam. Ze liet haar pasgeboren zoontje ermee poseren.

Het ziekenhuis, in het noorden van Vietnam, deelde de kiekjes op Facebook. Die werden vervolgens duizenden keren gedeeld op social media.

Em bé rất dũng cảm, phá tan phương pháp KHHGĐ của mẹ để gia nhập bằng được ‘’bể khổ’’ cùng nhân loại! 😅Thật tuyệt vời!#san2dkqthp#san2dakhoaquoctehaiphong#embedungcam#vongtranhthai Gepostet von Khoa sản 2 – Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng am Montag, 29. Juni 2020

Een verloskundige vertelde aan lokale media dat het spiraal meekwam toen de baby werd geboren. „Ik vond het leuk als de baby het spiraaltje vast zou houden. Ik had nooit gedacht dat het tot zoveel aandacht zou leiden.”

De 34-jarige moeder vertelt dat ze het hormoonspiraaltje, ook wel Mirena-spiraal, twee jaar geleden liet zetten. „Waarschijnlijk is het verschoven en werkte het daardoor niet meer.” Zowel moeder als zoon maken het goed.

Spiraaltje

Normaal gesproken voorkomt een spiraal, dat in de baarmoeder zit, een zwangerschap. Het geeft elke dag een klein beetje hormoon af (progestageen) en dat zorgt ervoor dat de kans dat je zwanger wordt, heel klein is. Van de 1000 vrouwen met een hormoonspiraal worden 2 vrouwen per jaar toch zwanger.

In 2017 ging er al een soortgelijke foto de wereld over. Ook baby Dexter, geboren in de Verenigde Staten, had bij de geboorte het spiraaltje van zijn moeder in de hand.

