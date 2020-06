Voorbeschouwing VI: zonder reclames #VanavondKijkIkVeronicaInside

Wordt het vanavond inderdaad een firsttimer voor Veronica Inside met een uitzending zonder reclames? Op Twitter lijkt intussen een nieuwe trending hashtag geboren.

Het programma Veronica Inside heeft maandagavond geen reclameblok, zo meldt AD maandagmiddag op basis van ingewijden. Dit zou een unicum zijn in de geschiedenis van het programma. Zender Veronica wil het nieuws ontkennen noch bevestigen. Op Twitter wordt onder meer laconiek gereageerd. „Kijkt lekker weg, zo zonder al die irritante reclames.”

Wie een van de gasten wordt, is in elk geval zeker. „Vanavond staat er een speciale uitzending op het programma waarin Johan, Wilfred en René samen met Wim Kieft en twee speciale gasten hun verhaal zullen doen.”

Naast Wim Kieft zal ook oud-profvoetballer Dries Boussatta te gast zijn in het programma Veronica Inside. „Ze hebben mij gevraagd als voetballer van Nederlands-Marokkaanse komaf om mijn mening te geven over alle commotie”, zegt de oud-Oranje-speler. Hij wil niet toelichten wat zijn mening precies is.

Onder vuur

Veronica Inside ligt onder vuur omdat analist Johan Derksen vorige week een vermeend racistische grap maakte. Hij vergeleek, kort gezegd, rapper Akwasi met Zwarte Piet en stelde dat er in Nederland nauwelijks racisme is en reageerde hiermee op de wereldwijde Black Lives Matter-protesten die al drie weken aanhouden sinds de dood van een zwarte arrestant in de Verenigde Staten. In een eerdere uitzending keurde hij racisme overigens af.

Een aantal adverteerders heeft na zijn ‘grap’ gemeld niet meer rond het programma te willen adverteren. Ook kondigden de spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal aan niet meer in VI te willen verschijnen.

Waait wel over

Het gaat de spelers niet alleen om de Akwasi-opmerking, zo stellen ze, maar om het feit dat Derksen en zijn tafelgenoten al vaker onder vuur hebben gelegen voor het doen van vermeend seksistische, homofobe, transfobe en racistische uitspraken. „Genoeg is genoeg”, vinden de voetballers.

Derksen zelf meldde vrijdag dat hij de grap leuk vond en dat hij denkt dat de rel overwaait. Veronica heeft gezegd dat Derksen en zijn tafelgenoten alle uitspraken in het programma voor eigen rekening doen. De zender zegt de mannen niet op de vermeend racistische uitlatingen te hebben aangesproken.

Twitter

Op Twitter ging het met name vrijdag helemaal los en was #TeamJohanDerksen ruim in de meerderheid. Even afwachten wat er vanavond weer gaat gebeuren. Wordt vast en zeker vervolgd, want dat veel mensen zullen afstemmen op VI is zo klaar als een klontje #VanavondkKijkIkVeronicaInside

