‘Meldpunt hittestress’ voor dieren in de vee-industrie

Wakker Dier opent vandaag een Meldpunt Hittestress voor dieren in de vee-industrie. Mensen kunnen online melden wanneer zij oververhitte dieren zien.

„De komende zomer zullen miljoenen dieren weer last hebben van hittestress. Met het meldpunt willen we dit dierenleed zichtbaar maken”, zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Hijgende kippen

Bij hittestress kunnen dieren niet meer voldoende afkoelen, wat soms leidt tot fatale gevolgen. Vooral ‘hoogproductieve dieren’, zoals kippen die in korte tijd worden gefokt en koeien die veel melk geven, hebben snel last van warmte, legt Hilhorst uit. „Koeien met hittestress hijgen en zweten, kippen hijgen en spreiden hun vleugels en varkens rollen door de poep. Algemene symptomen zijn een snelle ademhaling en uiteindelijk de dood door hartfalen.”

De dierenwelzijnsorganisatie roept daarom burgers nu op om melding te doen als zij dieren met hitteproblemen zien. „Hittestress is vooral zichtbaar in overvolle en bloedhete transportwagens waar de dieren niet aan de hitte kunnen ontsnappen, en in weilanden waar de dieren vaak geen schaduw hebben.” Ook buiten het zicht is veel leed, in dichte kippen- en varkensstallen, benadrukt Hillhorst. „Daar is het meestal nog warmer dan buiten.”

163.000 dieren

Dieren kunnen vanaf 22 graden en een luchtvochtigheid vanaf 75 procent, hittestress ervaren. Vorig jaar telde de organisatie 39 hittestressdagen en stierven 163.000 dieren. „Naar verwachting zal het aantal dagen met hittestress de komende jaren door klimaatverandering toenemen. Als er nu niets gedaan wordt, wijst alles erop dat er ook dit jaar weer duizenden dieren aan de hitte zullen bezwijken.”

Wakker Dier riep de overheid vorige maand al op om zo snel mogelijk te komen met een Nationaal Hitteplan voor dieren te komen. Er is een vrijwillig hitteplan voor diertransport, maar niet iedereen houdt zich daaraan. Om hittestress in de stal of weide te voorkomen, heeft de overheid nog geen maatregelen genomen. „Om de urgentie van het probleem te onderstrepen lanceren we nu een Meldpunt Hittestress.”

