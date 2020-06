Johan Derksen vond ‘de grap niet eens zo heel slecht’

Johan Derksen maakt zich totaal niet druk om de rel die hij veroorzaakte met zijn uitspraken in Veronica Inside. Volgens de 71-jarige analist waait het wel weer over. „Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo”, reageert hij tegenover het AD.

„Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik”, aldus Derksen. Zorgen over het voortbestaan van de show heeft hij dan ook niet, ondanks dat verschillende bedrijven niet meer willen adverteren rond het programma. „Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang.”

‘Racisme valt mee’

De afgelopen dagen is veel commotie over de uitzending van afgelopen maandag. In het programma hield Derksen een monoloog over Akwasi, die tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam een toespraak hield over racisme en zich fel uitsprak tegen Zwarte Piet. De voetbalanalist zei over de demonstraties dat hij op tv „alleen maar schreeuwende gekkies ziet die de ruimte krijgen” en stelde dat het in Nederland wel meevalt met racisme.

Johan Derksen heeft geen spijt

Derksen heeft geen spijt van zijn opmerkingen. „Ik rijd al 22 jaar na de uitzending naar huis en soms heb ik weleens het idee: dat had ik beter niet kunnen zeggen – maar ik vond dit grapje eigenlijk niet eens zo heel slecht. Voor mijn doen hè. Die Akwasi is voortdurend in het nieuws met zijn geschreeuw en gejammer. En toen daar die verklede Zwarte Piet in beeld kwam – die speelde met zijn leven – zei ik: ‘Weet je wel zeker dat het Akwasi niet is’.”

Van Talpa heeft Derksen nog niets gehoord. „Ook niet van John de Mol, nee. Die weet toch wat er in ons contract staat? We hebben vast laten leggen dat wij alles mogen zeggen en over iedereen mogen praten.”

Adverteerders haken af

Gister werd bekend dat Gillette en Zespri per direct geen reclametijd meer inkopen rond VI. Zespri zegt de „verontwaardiging en woede” die vooral op sociale media ontstonden te begrijpen. „Wij distantiëren ons er nadrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma. Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld”, zo laat het kiwimerk in een statement weten.

Gillette, het bedrijf dat twee jaar geleden al afhaakte als vaste sponsor na de transgenderrel met Van der Gijp, wil ook niet meer adverteren rond het voetbalprogramma. „Als onderdeel van onze algemene mediaplanning was onze reclame mogelijk aanwezig in het reclameblok. We distantiëren ons van de uitspraken die in het programma zijn gedaan en steunen geen enkele boodschap die mensen kan kwetsen op basis van hun huidskleur, geslacht, hun mening of seksuele geaardheid. Daarom zullen wij per direct stoppen met adverteren rondom dit programma”, laat een woordvoerder weten.

Sponsoren TOTO en Bavaria distantiëren zich ook van de uitspraken. Onder andere Albert Heijn heeft gezegd vooralsnog geen reclametijd meer te willen rondom het programma. Eerder die dag gaven onder meer Gamma en SNS Bank aan met Veronica in gesprek te willen over de woorden van Derksen.

MOJO

Ook MOJO Concerts gaat kritisch kijken naar de samenwerking met Johan Derksen. De concertorganisatie regelt de programmering voor het Holland International Blues Festival, waar Derksen mede-organisator van is. „Ook wij hebben kennisgenomen van de uitspraken van Johan Derksen. Voor de organisatie van Holland International Blues Festival doen wij de programmering en een deel van de productie. We zijn ons aan het beraden over onze positie en treden in overleg met de festivalorganisator”, schrijft MOJO op Twitter.

Ook wij hebben kennis genomen van de uitspraken van Johan Derksen. Voor de organisatie van Holland International Blues Festival doen wij de programmering en een deel van de productie. We zijn ons aan het beraden over onze positie en treden in overleg met de festivalorganisator. pic.twitter.com/CLyVGBL50r — MOJO (@mojoconcerts) June 19, 2020

Café-restaurant Hofsteenge in Grolloo, waar het festival elk jaar plaatsvindt, laat weten dat Derksen niet voor commentaar bereikbaar is. De eigenaar van het etablissement laat weten volgend jaar gewoon weer beschikbaar te zijn als locatie voor het evenement.

#teamJohanDerksen

Johan Derksen krijgt niet alleen bakken met kritiek over zich heen, maar kan ook rekenen op veel steun. Op Twitter is de hashtag #teamJohanDerksen trending. Veel mensen vinden de kritiek overdreven of stellen dat de uitspraken van Derksen uit zijn verband zijn gerukt.

Vrijheid van meningsuiting

Talpa reageert voorlopig niet op alle ontwikkelingen rondom het programma. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf blijft bij zijn eerdere statement. „De uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel. Veronica is voor vrijheid van meningsuiting en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen.”

Lees ook: Albert Verlinde: Johan Derksen moet excuses maken aan Akwasi

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.