‘Vanaf 1 juli geen maximum bij evenementen, afstand houden wel vereist’

Het kabinet gaat de versoepeling van maatregelen die al aangekondigd was nog flink verder versoepelen. Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. De nieuwe restricties worden volgens de nationale omroep morgen officieel gemaakt.

Vooral voor de evenementenbranche zouden deze acties geweldig nieuws zijn. Vanaf 1 juli zou er namelijk geen maximumcapaciteit meer verbonden zijn aan evenementen. De enige voorwaarde is dat het onderling afstand houden – van anderhalve meter – gewaarborgd blijft.

Positief scenarion

Dat is een ander verhaal dan aanvankelijk geschetst werd. Eerst zou het aantal mensen dat bij een evenement aanwezig is van 30 naar 100 worden opgeschaald, inclusief de artiesten en organisatoren van het enementen. Dit was het algemene credo, ongeacht of het de Ziggo Dome of een klein theater betrof.

Nu geldt dat er vooral voor gezorgd moet worden dat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden. Hetgeen concertzalen, bioscopen, theaters en kerken de mogelijkheid geeft om meer mensen binnen te laten. Vooral in de grote zalen, zoals de Ziggo Dome en Ahoy, kan men profiteren. Kleine zalen zullen iets creatiever moeten zijn. De echte grote popfestivals en sportwedstrijden met publiek kunnen vooralsnog niet hervat worden.

Triage

Belangrijk blijft wel dat de bezoekers voor binnenkomst naar hun gezondheidssituatie wordt gevraagd. Een zogenaamde triage. Dat hoeft niet langer, wanneer het buitenevenementen betreft. Daarvoor mogen groepen tot 250 man gewoon weer bijeenkomen.

