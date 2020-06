Asscher maakt uitglijder en mist eigen motie over zorgpersoneel

Lodewijk Asscher heeft vandaag een behoorlijke misser gegaan. De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid was iets te laat bij de stemming over zijn eigen motie. Deze ging over salarisverhoging voor het zorgpersoneel.

Naar eigen zeggen werd Asscher vlak voor de stemming opgehouden door een collega. De babbel in de wandelgangen leidde ertoe dat hij te laat de zaal binnenstapte. Het ging slechts om een paar seconden nadat zijn beurt was geweest, maar Kamervoorzitter Khadija Arib – partijgenoot van Asscher – was onverbiddelijk. Hetgeen een wat ongemakkelijke situatie opleverde.

Kunst dit. Lodewijk Asscher gaat in slechts 19 seconden tijd door alle fases van het rouwproces heen. Ontkenning -> boosheid -> onderhandeling -> verdriet -> aanvaarding. pic.twitter.com/BXsC7LzNvO — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) June 23, 2020

Wat de blooper overigens nog groter maakte voor Asscher is dat hij eerder op de dag nog op NPO Radio 1 was. Daar meldde hij het tijdstip van de stemming (16.00 uur) en riep hij de Kamerleden op om op tijd aanwezig te zijn.

Derde stemming

De zorgmotie hield de Kamer al geruime tijd bezig. De eerste twee keer was exact de helft van de Tweede Kamerleden, de complete oppositie, voorstander en de andere helft, de coalitiepartijen, tegen. De oppositie heeft er in de achterkamertjes nog van alles aan gedaan om leden van ChristenUnie en D66 op andere gedachten te brengen. Het leverde uiteindelijk geen resultaat op.

Overigens had het uiteindelijk weinig uitgemaakt als Asscher wel op tijd was geweest en had gestemd. De stemming eindigde in 71-73. De motie werd dus niet aangenomen door de Tweede Kamer. „Alle reden om door te vechten voor meer waardering voor de zorgmedewerkers”, zo benadrukt de politicus op Twitter.

Ontzettend stom dat door mijn eigen fout mijn stem niet telde. Uitslag was helaas sowieso negatief geweest: 71 voor, 73 tegen. Alle reden om door te vechten voor meer waardering voor de zorgmedewerkers. — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) June 23, 2020

