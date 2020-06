Terreurverdachte ontkent aanslagplannen: ‘Er is feitelijk niks gebeurd’

De advocaat van terreurverdachte Morat M., tegen wie in het Arnhemse terrorismeproces een celstraf van 13 jaar is geëist, blijft erbij dat M. niet bezig was met het plannen van een aanslag en niet die intentie had.

Hoewel M. er radicale religieuze opvattingen op nahoudt, staat zijn geloof het plegen van een aanslag in Nederland niet toe. Dit zei zijn advocaat in zijn pleidooi op de vijfde zittingsdag van het terrorismeproces in Rotterdam.

Arrestatie in Weert

M. behoort tot de verdachten die in september 2018 zijn gearresteerd bij een vakantiepark in Weert, waar ze in een vakantiehuisje oefenden met kalasjnikovs en bomvesten. Op videobeelden is te zien hoe M. een kalasjnikov kust en het wapen tegen zijn wang houdt. Eerder verklaarde M. dat hij een wapen nodig had om zichzelf en zijn gezin te beschermen.

M. is niet eerder veroordeeld, maar werd werd al wel volop afgeluisterd in een ander onderzoek waarbij justitie onderzocht of hij plannen had voor een terroristisch misdrijf. Volgens zijn advocaat lukte het justitie niet om genoeg bewijzen hiervoor te verzamelen en daarom is besloten om de politie te laten infiltreren om hoofdverdachte Hardi N. „te bewerken” door hem „een duw te geven” en te voorzien van (onklaar gemaakte) wapens. Volgens de raadsman is daarmee sprake van indirecte uitlokking: „Zonder N. was M. nooit naar Weert gegaan”, zei de advocaat. „Feitelijk is er niets gebeurd.” De raadsman hoopt op clementie van de rechtbank. „Hij is nu 23 jaar. Een jongeman wiens toekomst in uw handen ligt.”

8 tot 20 jaar cel

Het OM eiste vrijdag gevangenisstraffen van 8 tot 20 jaar tegen de groep voor het voorbereiden van een aanslag op vermoedelijk een lhbt-festival. Tegen Hardi N. is 18 jaar celstraf geëist. Zijn advocaat houdt vrijdag 3 juli zijn pleidooi. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.

