Korpschef: Fouten gemaakt bij inschatten aantal betogers de Dam

De Amsterdamse korpschef Frank Paauw heeft gezegd dat er bij politie en gemeente fouten zijn gemaakt bij het inschatten van het aantal bezoekers maandag bij de betoging op de Dam tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten.

Volgens de Amsterdamse hoofdcommissaris waren er „echt geen aanwijzingen dat er meer dan 250 tot 500 mensen zouden deelnemen”. Paauw zei dat de politie gaat evalueren hoe men de grote toeloop van duizenden mensen heeft kunnen onderschatten. „We moeten hier van leren”, zei de korpschef bij Op1.

Volgens De Telegraaf waren er maandag mogelijk 10.000 mensen op de De Dam. Dat zou twee keer zoveel zijn dan tot nu bekend was. In eerste instantie ging de gemeente uit van 250 tot 300 mensen.

Rellen voorkomen

Er is volgens Paauw besloten om niet in te grijpen „omdat de emoties bij de demonstratie dusdanig hoog lagen dat we als politie niet hebben overwogen om de demonstratie voortijdig te beëindigen en mogelijk een lont in het kruitvat te steken.” Rellen of onrust bleven maandag uit.

Volgens de NOS hadden Amsterdamse agenten zelfs een paar uur voor de betoging al in de gaten dat het anti-racismeprotest op de Dam maandag druk zou worden. Die informatie is ook doorgegeven aan de leiding, maar daar is weinig mee gedaan.

Door de onverwacht grote opkomst konden de deelnemers tegen de coronaregels onvoldoende afstand van elkaar houden. Burgemeester Femke Halsema besloot uit vrees voor rellen niet in te grijpen en dat leverde haar flinke kritiek op. Ze moet zich volgende week verantwoorden in de gemeenteraad over haar optreden rond de betoging.

‘Deze vorm onacceptabel’

Aanleiding tot het protest is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de stad Minneapolis. Hij overleed vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie. Het leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden.

De dood van Floyd door een politieagent in Amerika noemde Rutte gisteravond tijdens de persconferentie „onacceptabel”. Maar hij zei ook dat hij het protest tegen racisme op de Dam „in deze vorm” onacceptabel vond.

Rutte zei verder dat hij begrijpt dat er behoefte is om te demonstreren tegen racisme. Discriminatie is immers ook in Nederland een „systemisch probleem.” Maar op dezelfde manier waarop we „collectief weerstand moeten bieden” tegen racisme, moeten we ook collectief anderhalve meter afstand houden, zei hij.

Rotterdam

Over de situatie in Rotterdam, waar de demonstratie gisteravond vroegtijdig is beëindigd omdat het te druk was geworden, kon Rutte nog niets zeggen. „Ik was de persconferentie aan het voorbereiden en heb het nog niet goed meegekregen”, zei hij. In Rotterdam ging het na afloop in de binnenstad mis. Groepen mensen bleven hangen en er werden ruiten, hekken en terrasstoelen vernield. De ME voerde charges uit.

Volgens schattingen van de lokale autoriteiten deden er in Rotterdam 3000 tot 4000 mensen mee aan de demonstratie.

Na het beëindigen van de demonstratie op de Erasmusbrug zijn er onrustige momenten geweest in de binnenstad van Rottedam. Door inzet van onder meer de ME keerde de rust weer terug. https://t.co/ywr3RUcdwu — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) June 3, 2020

