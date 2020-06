Motie van wantrouwen hangt boven hoofd burgemeester Halsema

Vertrouwen van de gemeenteraadsleden in burgemeester Femke Halsema flink geschaad door de grote demonstratie gisteren op de Dam.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam krijgt van een aantal partijen in de gemeenteraad veel kritiek te verduren vanwege de grote anti-racismedemonstratie op de Dam. Ze zag geen reden de demonstratie, waar zo’n 5000 betogers aanwezig zijn, te ontbinden. „De 1,5 meter wordt niet altijd in acht genomen. Maar demonstratievrijheid is een heel groot goed. De driehoek ziet geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie te belangrijk en bovendien zijn de mensen zelf verantwoordelijk”, zei ze maandagavond. Ook was ze bang dat bij ingrijpen rellen zouden ontstaan.

Jammer dat een sympathieke en broodnodige betoging wordt overschaduwd door de geldingsdrang van een burgemeester. En jammer dat het nu alleen over haar gaat en niet over de zaak waarvoor die mensen staan. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) June 1, 2020

Spoeddebat Femke Halsema

Haar houding is niet in goede aarde gevallen in de gemeenteraad. De VVD in de hoofdstad heeft een spoeddebat aangevraagd waarin de burgemeester zich moet verantwoorden over haar handelen. „Een motie van wantrouwen is onontkoombaar”, zegt fractievoorzitter van de VVD, Marianne Poot.

„Het is verbijsterend en totaal onacceptabel dat de actie op deze manier verlopen is”, zegt Poot. „Ze had zich beter moeten voorbereiden. Dan had ze kunnen weten hoeveel mensen er op af kwamen. Dat ze niet heeft ingegrepen, dat heeft het vertrouwen in de burgemeester geschaad. Het is een grote klap in het gezicht van de horeca-ondernemers, mensen die hun ouders niet konden bezoeken of niet bij uitvaarten konden zijn.” En een „dikke fuck you naar de mensen in de zorg”, zoals het op Twitter klinkt, hetzelfde platform waar nu ook weer iedereen zijn of haar duit in het #FemkeHalsema-zakje doet.

Tijdens de demo heette het nog vroom dat de boodschap prioriteit had boven de 1,5m-regel, later bleek dat toch ordinaire angst voor rellen bij ontruiming te zijn.

Halsema. Had. Geen. Enkele. Regie.

Help haar.

Naar de uitgang welteverstaan. — hier spreekt (@wasbakje) June 2, 2020

Ik zie halfslachtige reacties vanuit de @VVD. Dit eist een veel hardere reactie @dijkhoff en @MariannePoot. Voor de zorg, de ondernemers en de mensen die zich wel aan de regels houden. Als de Dam zo maar mag, zijn de coronaregels ten dode opgeschreven. Laat je tanden eens zien! — Esther Voet (@Esther_Voet) June 1, 2020

‘Ze moet aftreden’

CDA, Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen steunen het spoeddebat. Annabel Nanninga, fractievoorzitter van FVD in Amsterdam, zei maandagavond op Twitter al dat Halsema moet aftreden: „De acties van Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden. Amsterdam verdient beter leiderschap. Daarom zal FVD een motie van wantrouwen indienen. Halsema moet aftreden!”

Inschattingsfout

Erik Flentge, fractievoorzitter van coalitiepartij SP in Amsterdam, denkt dat sprake is van „een grote inschattingsfout”. „De vraag is nu hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daar wil ik de burgemeester over bevragen in het debat. Ik denk dat ze naar Amsterdammers en andere Nederlanders veel uitleg verschuldigd is, ook naar de gemeenteraad. In het debat gaan we kijken wat onze conclusie is.”

Ik ben er trots op dat zo veel mensen zich uitspreken tegen racisme en discriminatie. Maar, het was aan Amsterdam om al deze mensen samen op afstand te laten strijden voor het goede. Dat is gisteren niet gelukt en dat is intens spijtig.https://t.co/7GfZKW8Fsk — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) June 2, 2020

Fractievoorzitter van de Amsterdamse D66, de partij die eveneens in de coalitie zit, Reinier van Dantzig vindt dat wat maandag gebeurde „in coronatijd niet te verkroppen is”. „We kunnen dit niet goed praten. Dit had voorkomen moeten worden, zo eerlijk moeten we zijn. Hoe hebben we als stad ervan uit kunnen gaan dat er maar 250 mensen kwamen?”, vraagt Van Dantzig zich af. „Ik ben trots dat er zo veel mensen zich uitspreken en verdrietig dat we als stad dit niet in goede banen hebben weten te leiden.”

Halsema lag in augustus ook al onder vuur, toen haar zoon werd betrapt met een vuurwapen tijdens een inbraak op een woonboot. Het vuurwapen bleek van haar echtgenoot te zijn.

