Mbo-studenten voelen zich vaker gehoord, ‘wordt naar ons geluisterd’

Positieve geluiden uit de mbo-sector: steeds vaker luisteren scholen beter naar de mening van studenten. Daarnaast weten steeds meer mbo-studenten waar ze die mening moeten geven. Dat blijkt uit de jaarlijkse JOB-monitor die vandaag wordt overhandigd aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij met de cijfers. „Het mbo zit in de lift”, zegt JOB-voorzitter Jurgen van der Hel tevreden. „We zijn er nog niet, maar zijn blij met de zaken die goed gaan.”

En dan heeft hij het bijvoorbeeld over de medezeggenschap op mbo-instellingen. Uit de JOB-monitor, die door meer dan 262.000 mbo’ers is ingevuld, blijkt dat de helft van de studenten vindt dat de school luistert naar hun mening. Dat is een stijging van zeven procent ten opzichte van de vorige editie in 2018. Ook weten meer studenten dat er een studentenraad is op school.

Digitaal vaardige docenten

„Zij doen in deze coronatijd belangrijk werk”, zegt Jurgen, derdejaarsstudent onderwijsassistent uit Zoetermeer. „Studentenraden kunnen de Raad van Bestuur adviseren over hoe we weer veilig naar school kunnen straks.” Mbo-instellingen blijven in ieder geval tot 15 juni gesloten en onderwijs op afstand blijft ook daarna het devies. En dat vergt creativiteit van docenten. „De één is daar wat beter in dan de ander”, glimlacht Jurgen. „Sommige docenten weten nog steeds niet hoe dat digitale gebeuren allemaal werkt. Maar over het algemeen kunnen we tevreden zijn over de manier waarop het lesgeven nu is ingericht.”

Een ander punt uit het onderzoek: studenten zijn heel positief over wat ze leren tijdens hun stage of op hun werkplek. „Toch zijn er nog grote aandachtspunten”, zegt Jurgen. Zo kan de begeleiding vanuit school volgens hem beter. „Soms is er verwarring over wat je moet leren en ook discriminatie is nog steeds een probleem. Het is fijn dat als je je afvraagt of je op de juiste plek zit, daarvoor terecht kunt bij een begeleider. Die contactmomenten en begeleiding zijn er nu niet altijd voldoende.”

Een oplossing klinkt simpeler dan het is, vervolgt hij. „Op papier kun je zeggen dat er drie contactmomenten moeten zijn, maar docenten hebben het ook druk. Bovendien moet het geen afvinklijstje worden.” Maar, denkt hij, misschien dat het coronatijdperk wel nieuwe inzichten heeft gegeven. „Momenteel zijn de gesprekken allemaal digitaal, en dat is een makkelijke manier om contact te houden. Het is iets minder persoonlijk, maar je blijft dan wel de contactmomenten houden.”

Studieboeken blijven bij veel mbo-studenten ongeopend

Wat ook blijkt uit de monitor is dat er nog altijd veel studieboeken ongeopend blijven. En dat heeft dan niet te maken met de inzet van de studenten, maar met de docenten die ze niet gebruiken. „Maar liefst 40 procent van de mbo-studenten geeft aan dat ze boeken en lesmaterialen moeten kopen, maar deze vervolgens niet gebruiken”, licht Jurgen toe. „Op die manier jaag je studenten op kosten die niet nodig zijn. Het gaat al gauw om honderden euro’s.”

En dat terwijl er de afgelopen jaren veel aandacht voor is geweest. Want ook uit eerdere JOB-monitoren bleek dat veel studenten niet al hun boeken en lesmaterialen gebruiken. „Het is jammer dat er nog geen verbetering is te zien. We blijven het probleem dus aankaarten bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad.”

Hoewel ‘we’ niet helemaal klopt. Jurgen zijn job zit er namelijk bijna op. „Het was een bijzonder jaar, zeker met de coronacrisis. Daar kon je je op geen enkel manier op voorbereiden.” Na de zomer gaat hij integrale veiligheidskunde studeren aan de Haagse hogeschool. „Ik vind het onderwijs heel leuk, maar ik zie het mezelf niet de rest van mijn carrière blijven doen. En als ik wil doorstuderen, kan ik dat beter nú doen.”

