Keurige actie busondernemers: ‘We hebben wél heel hard getoeterd!’

Touringcarnemers voerden vandaag actie in Den Haag. Gekozen werd voor een „brave” actie, omdat dat bij hun branche past.

„Het ging hartstikke goed, we zijn er nu al trots op.” Léon Ghielen is eigenaar van Ghielen Touringcarbedrijf uit het Limburgse Beringe. As we speak zit hij in de bus terug naar huis, met negen collega’s. Veel meer hadden er ook niet bij gekund met het maximum van twaalf mensen in de touringcar, wat nu de geldende regel is en waar vandaag onder andere actie tegen gevoerd is.

Met toeters en toeters

In totaal kwamen zo’n 200 bussen naar de hofstad, waarvan 40 „rondjes reden door de stad”, de rest wachtte bij het ADO stadion. Alles verliep zonder excessen en geschreeuw, maar wel met toeters en toeters. „In Den Haag reden we langs de Hofvijver en hebben we gezwaaid naar Rutte door luid te toeteren.” Het past bij de internationale actie Honk4Hope, wat vrij vertaald ‘claxonneren voor hoop’ betekent.

Maar ze hebben niet overal zo hard getoeterd, hoor, zegt Ghielen er snel achteraan, „we hielden het netjes.” Ze trokken veel bekijks, „mensen staken hun duim omhoog en reageerden positief, ook als ze even moesten wachten toen wij stapvoets langsreden.”

Brave actie

Gekozen is bewust voor „een brave actie”, vertelt hij. „Dat past bij onze branche, we zijn geen schreeuwers. We hebben willen laten zien dat het om onze voertuigen gaat en zo ons punt duidelijk willen maken. En we zijn zeker niet onopgemerkt gebleven.”

Dramatische situatie

Het is een dramatische situatie, omschrijft hij deze periode voor de touringcarbedrijven. „Van 100 procent omzet zijn we naar 10 procent gegaan, dat houd je niet lang vol.” Ondanks de NOW-maatregelen die zijn getroffen, „waarmee we een klein beetje verder komen”, is het een hard gelag. „Je teert in op je vermogen. En je hebt misschien wel wat vet op je botten, maar we gaan na de zomer onze slechtste periode in en wanneer het zo doorgaat, glijden we zo de afgrond is.” Want het goede seizoen begint volgend jaar april pas weer, „we hebben altijd de zomer nodig om dat vet weer op die botten te krijgen.”

Winterslaap

Met de petitie die ze hebben aangeboden, hoopt hij enerzijds dat er versoepelingen komen. „Met twaalf mensen in de bus is het niet rendabel werken. Maar nog belangrijker is dat we dit slechte seizoen doorkomen. We hopen op bijvoorbeeld een werktijdverkorting in de winter, zodat we die winterslaap kunnen overleven. Zo niet, dan zijn het te veel maanden om te overbruggen.”

Iconisch familiebedrijf

Ghielen Touringcars is een familiebedrijf, evenals vele andere touringcarbedrijven. „Iconische bedrijven, waar we trots op mogen zijn.” Volgend jaar bestaan ze honderd jaar en als kleine jongen liep hij er al rond. Wat zijn opa, die het bedrijf oprichtte, nu tegen hem zou zeggen? Hij moet even lachen, daar in de bus ergens op de snelweg. „Die zou het niet eens geloven wat er nu allemaal gebeurt, terwijl hij wel de Spaanse Griep heeft meegemaakt.”

Net is er al een „gezellige stop met z’n allen gemaakt” en straks thuis in Limburg wordt er zeker geproost met z’n allen, als afsluiter, zo besluit hij. „En even evalueren. Ik heb een goed gevoel over onze actie, maar over de maatregelen blijf ik verdrietig.”

Gastvrijheidssector

Hilbert Michel, woordvoerder van de werkgeversvereniging KNV kijkt ook met een positief gevoel terug. Ook hij noemt het allemaal netjes verlopen en had het ook niet anders gewild. „We zijn natuurlijk onderdeel van de gastvrijheidssector, je gaat ook niet voor je eigen hotel relletjes veroorzaken.”

De politie, die de veertig bussen escorteerde tijdens hun rondje stad, gaf hen nog een compliment. „Een keurige actie vonden ze het, dat hebben ze ook vaak genoeg anders gezien.”

Malieveld

Na het touringcarrondje door de stad, werd op het Malieveld, waar de bussen op de harde weg ervoor bleven staan („we wilden niet dat gras pletten”), een petitie aangeboden aan Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD, lid van de Vaste Kamercommissie van I&W). „We willen meer duidelijkheid over hoe we weer aan het werk kunnen, we hopen dat Kamerleden er aandacht aan gaan besteden. Van het ministerie krijgen we de antwoorden niet.”

Of Michel een parallel ziet tussen de kermisexploitanten, die hun eigen strijd voeren en bij wie het wringt dat pretparken wel open mogen en zij niet? Hij kan zich de frustraties van die branche goed indenken, beaamt hij, maar de touringcars mogen natuurlijk wel ‘open’. „We mogen rijden, maar moeten veel striktere maatregelen hanteren dan onder andere de ov-bussen, en dat is ook frustrerend.”

Bus met vleugels

En dat er wel volle vliegtuigen van Schiphol mogen vertrekken, maar een halfvolle touringcar de kans loopt aan de kant gezet te worden, vindt de werkgeversorganisatie, die het protest mede organiseerde, ook onbegrijpelijk. „Een vliegtuig is eigenlijk een bus met vleugels, wij zien het verschil niet. Sterker nog: onze bussen zijn vaak nog comfortabeler ook!”

Met twee maten meten, gelijke monniken gelijke kappen. Er zijn meerdere gezegdes toepasbaar op de situatie. „Maar we zijn natuurlijk ook niet gek, we begrijpen dat we in september nog niet vol zitten, als dat weer zou kunnen. Mensen blijven toch angstig. We willen nu graag voorzichtig beginnen met nadenken over hoe we straks weer vol kunnen reizen, hopelijk wordt er met ons meegedacht.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.