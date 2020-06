Emotionele achtbaan kermisbranche: waarom wíj niet?

De kermisbranche voert deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak de attracties zo snel mogelijk weer te laten draaien.

„Kabinet, doe nou een keer je best voor de kermisbranche. We willen zo vlug mogelijk open, uiterlijk 1 juli, zodat we nog een paar maanden voor de boeg hebben. Laat deze oudste traditie van Nederland niet in de kou staan.” Jan Boots is directeur van de Nederlandse Kermisbond en de spreekbuis namens circa 700 kermisexploitanten.

Achtbaan in de loods

De branche voelt boosheid en verdriet, legt hij uit, „we staan niet meer met een stip op de horizon.” Sterker nog: ze hebben geen enkel idee wanneer ze weer open mogen, nadat in oktober 2019 de laatste ritjes waren. „Die onzekerheid is verschrikkelijk, we weten helemaal niets. En waarom mogen pretparken en sportzalen wél open?” Hij kan er nog wel inkomen dat de echt grote kermissen nog even moeten wachten om zo de gezondheid te kunnen waarborgen, „Maar wat te denken van al die kleine dorpskermissen? Daar is de kermis hét feest van het jaar om de gemeenschap te laten genieten.”

uuuuuh kwil naar kermis gaan😔 — miana (@nrxav3) June 2, 2020

Hij hoort de meest schrijnende verhalen. Zoals dat van de exploitant die eindelijk genoeg geld had gespaard om een nieuwe achtbaan aan te schaffen. „Nu staat die grote gloednieuwe achtbaan in de loods in Weert een beetje mooi te wezen, terwijl die in de pretparken wel gewoon open zijn. Dat is pijnlijk, hoor.”

Protocol 1,5 meterkermis

De Nederlandse Kermisbond, met als credo ‘Uw vermaak is onze taak’, dient samen met zusterorganisatie BOVAK deze week een protocol in bij het ministerie van Economische Zaken, waarin beschreven staat hoe de kermissen met inachtneming van de coronamaatregelen weer veilig open kunnen. Of ze klaar zijn om open te gaan? Geen enkel probleem, roept Boots door de telefoon. „We hebben stickers om de goede plaatsen aan te geven, markeringen voor de looproutes en wasgelegenheid voor de mensen, ook voor de mindervaliden onder ons. Wat wil je nog meer?”

De directeur van de Nederlandse Kermisbond bezoekt normaal gesproken zo’n 200 kermissen per seizoen, nu gaat hij dagelijks in gesprek met onder meer de veiligheidsregio’s, „kijken of zij iets voor ons kunnen doen.” Zijn persoonlijke lievelingsattractie is het reuzenrad. „Kijk je mooi boven alles uit.” En daarover gesproken: „Het reuzenrad van de Pier van Scheveningen mag wel open, en die op de kermissen dus niet. We snappen er echt helemaal niets van.”

Vijftig kermisvrouwen

Er is meer kermisactie: vijftig echtgenotes van kermisexploitanten overhandigen dinsdag op het Binnenhof een open brief ter ondersteuning van een motie van het Kamerlid Wybren van Haga, waarin wordt gevraagd de kermissen eerder dan 1 september open te stellen.

Etienne van Hezik zegt namens de vijftig actievoerende kermisvrouwen dat de exploitanten op hun laatste reserves teren, „sommigen willen ook geen steun aanvragen”. Ten onrechte is besloten de kermissen onder de grote evenementen te scharen, waardoor in de zomer vooralsnog geen kermissen zijn toegestaan. „We zijn klakkeloos in de verkeerde branche geplaatst, terwijl kermissen gewoon veilig kunnen doorgaan.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.