Fair Ferry-oprichter Karel de Boer over ‘het nieuwe reizen’

Oké, je doet er wat langer over, maar met een zeilschip kom je overal ter wereld. De Nederlandse ondernemer Karel de Boer had een eureka-moment tijdens een persoonlijke zeilreis en bedacht de unieke lijndienst Fair Ferry. We spraken De Boer over deze ‘nieuwe’ manier van reizen, die sinds de pandemie nog een stuk actueler is.

Fair Ferry is een lijndienst per zeilschip en vervoerde in 2019 voor het eerst passagiers van Rotterdam naar Londen. Inmiddels behoren ook Kopenhagen, Stralsund en een rondje Waddeneilanden tot de mogelijkheden. En in de toekomst moet de Atlantische Oceaan overgestoken worden met New York als bestemming. Oprichter Karel de Boer is ontwerper en architect en besloot een lange zeilreis te maken nadat een grote opdracht op Sint-Maarten op het laatste moment niet doorging. „Achter het roer realiseerde ik me dat het een gemiste kans is dat wind-aangedreven schepen niet worden ingezet om passagiers te vervoeren”, vertelt De Boer.

Duurzaam avontuur naar Londen

Wetten, verzekeringen en meer rompslomp. Er komt aardig wat bij kijken als je een lijndienst per zeilschip wil opzetten. Maar het belangrijkste is een schip en passagiers. Nou kent Nederland een behoorlijke vloot aan zeilschepen met bemanning, dat was het probleem niet. Maar hoe kom je erachter dat mensen hiervoor hun vliegticket willen inruilen? „Een marktonderzoek kost veel geld en is niet altijd even betrouwbaar. Ik kwam erachter dat een schip met bemanning charteren even duur was als zo’n marktonderzoek, dus ben ik mailtjes gaan sturen naar iedereen die ik ken.”

De vraag bleek enorm. Meer dan tweehonderd mensen schreven zich in voor de lijndienst van Rotterdam naar Londen, waarop zeventien mensen konden meevaren. De Boer voer tijdens de eerste tocht zelf mee en via de gesprekken aan boord ontdekte hij weer wat meer over de wensen en beweegredenen van de duurzame passagiers. „Sommige mensen waren zeeziek, anderen wilden meer comfort en privacy. Daarom zijn we van een 35 meter lang schip voor zeventien personen naar een 65 meter lang schip voor 36 personen gegaan.” Dat schip is Artemis, een voormalig walvisjager waarop alle kamers een eigen douche en toilet hebben.

Van Rotterdam naar New York per zeilboot

Verschillende bestemmingen in Europa zijn inmiddels te bereiken met Fair Ferry. Tijd voor een nieuwe uitdaging: de Atlantische Oceaan. Oorspronkelijk stond dit najaar het ultieme alternatief voor vliegen gepland. Niet met een oud en romantisch zeilschip, maar met een high-tech wedstrijdjacht met ruimte voor tien passagiers.

Hiervoor had Fair Ferry de handen al ineen geslagen met Holland Ocean Racing. Voormalig Volvo Ocean-zeiler Hans Bouscholte zou het schip besturen en iedere reiziger zou zijn steentje moeten bijdragen. Deelnemers moesten een tweedaagse cursus volgen, maar vanwege de coronacrisis en de toestanden in Amerika is dit op de lange baan geschoven.

Nieuw: de Nederlandse kustlijn

Wel heeft Fair Ferry voor deze zomer een nieuw initiatief uitgerold. ‘Kustlijn’ is een zomerse veerdienst langs Nederlandse kustplaatsen en de Waddeneilanden. Met Twister, een luxe zeilschip van 35 meter lang, hop je van Harlingen naar Terschelling, via Texel naar Den Helder. Vanaf daar zak je af naar Scheveningen en Vlissingen, waarna je weer omhoog zeilt. De reizen zijn per etappe te boeken. Check hier de data.

Het nieuwe reizen en de toekomstvisie van Fair Ferry

De kosten en vooral de reistijd zullen gereduceerd moeten worden om op grotere schaal een alternatief voor vliegen te vormen. Samen met scheepsontwerpers kijkt De Boer dan ook al naar nieuwe mogelijkheden, speciaal bedoeld voor lijndiensten. „Als je in een week naar New York kunt varen, dan heb je een serieus alternatief. Dat is iets voor in de toekomst. De eerste stap is om deze nieuwe markt te verkennen.”

