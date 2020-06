69 procent Nederlanders: Femke Halsema moet aftreden

69 procent van de Nederlanders vindt dat burgemeester Femke Halsema na het massale protest op de Dam in Amsterdam maandagavond haar verantwoordelijkheid moet nemen en aftreden. Dat meldt Hart van Nederland.

Het nieuwsprogramma van SBS 6 zegt zich te baseren op representatief onderzoek van ‘Wat vindt Nederland’ onder ruim 2700 deelnemers.

5000 in plaats van 300 betogers

Er werden maandag zo’n driehonderd demonstranten verwacht op de Dam, die hun stem wilden verheffen tegen politiegeweld en racisme in Amerika en Europa. Het werden er meer. Naar schatting trokken zo’n 5000 betogers richting het plein en dat leidde al snel tot scheve gezichten richting burgemeester Femke Halsema. Had er moeten worden ingegrepen?

Vandaag nog moet de burgemeester van Amsterdam tekst en uitleg geven tijdens een spoeddebat. Ook hangt haar een motie van wantrouwen boven het hoofd. Diverse stemmen gaan op die menen dat Halsema moet aftreden.

Grapperhaus: gemeenteraad moet oordelen

Of de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moet worden afgerekend op de te drukke demonstratie van maandag, is aan de gemeenteraad. Het kabinet wil zich daar niet in mengen, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

PVV-leider Geert Wilders eiste dinsdag bij het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer Halsema’s ontslag. De wet geeft het kabinet formeel die bevoegdheid, maar Grapperhaus vindt dat het lot van de burgemeester aan de lokale democratie is.

Duidelijke regels voor demonstraties

Het kabinet gaat de burgemeesters die de veiligheidsregio’s voorzitten dinsdag wel nog eens „nadrukkelijk” vragen duidelijke regels te stellen voor demonstraties. Daarbij moeten zij aandacht schenken aan het gevaar van te grote drukte en daarmee de verspreiding van het coronavirus.

Halsema liet Grapperhaus tijdens de betoging tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten weten dat het te druk werd op de Dam, maar dat ze niet wilde ingrijpen. Ze vreesde dat de politie op woede en verzet zou stuiten en dat beëindiging van de demonstratie uit de hand zou kunnen lopen. De minister toonde daarvoor toen begrip. Maar hij had Halsema ook niet tot een ander besluit kunnen brengen, onderstreept hij. Zulke besluiten zijn aan het stadsbestuur.

‘Zo moet het echt niet meer’

Grapperhaus gaat wel met het stadsbestuur overleggen hoe ze „kunnen uitdragen naar alle Amsterdammers” dat dit „echt niet meer zo moet”. Hij belooft ook zijn best te doen om de steun van Nederlanders voor de coronavoorschriften te behouden of te herwinnen. „Met campagnes, persoonlijke optredens, noem maar op.” De Kamer vreest dat het draagvlak door de taferelen op de Dam is afgekalfd. „Op ons als kabinet rust de zware taak om de komende weken de mensen te blijven doordringen van de ernst van de zaak”, aldus de minister.

Vanavond is er een demonstratie in Den Haag (geen maximum aantal mensen gesteld, wel een anderhalvemeterverplichting) en Groningen (800 demonstranten welkom). Morgen is Rotterdam ‘aan de beurt’. Daar wil burgemeester Aboutaleb maximaal 80 betogers toestaan.

