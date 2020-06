Organisatie Damdemonstratie: Betogers, blijf zoveel mogelijk thuis

De organisatie van de demonstratie in Amsterdam, gisteravond op de Dam, roept de duizenden betogers op om de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven.

Kick Out Zwarte Piet vraagt alle deelnemers om in thuisquarantaine te gaan en de GGD direct te informeren als zij klachten hebben. Jarry Afriye van de organisatie hoopt zo dat een eventuele verspreiding van het coronavirus voorkomen kan worden. Met Kick Out Zwarte Piet had hij duizend kruisjes op de Dam aangebracht, zodat betogers tijdens de demonstratie op veilige afstand van elkaar zouden kunnen staan. Dat liep behoorlijk in de soep, toen zo’n vijfduizend mensen kwamen protesteren tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Veel Nederlanders konden niet geloven dat de demonstratie door mocht gaan. Vooral burgemeester Femke Halsema, die de beslissing nam om niet tot ontruiming van de Dam over te gaan, moet het ontgelden.

Statement op Facebook

Op Facebook maakt de organisatie een statement: „Hoewel viroloog Mariet Feltkamp niet verwacht dat de demonstratie tot grote verspreiding zal leiden (NOS Radio 1, dinsdag 2 juni), roepen we alle aanwezigen op om de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven. We roepen de aanwezige mensen tevens op om, wanneer er zorgen zijn dat je mogelijk besmet bent, je te laten testen via de nieuwe corona-hulplijn (0800-1202).”

Selectieve verontwaardiging

Kick Out Zwarte Piet, dat stelt gisteren ‘overdonderd’ te zijn geweest door de enorme opkomst, vindt dat er in het land sprake is van selectieve verontwaardiging. „Voor de versoepeling van de maatregelen heeft minister Grapperhaus zich niet uitgesproken over de duizenden mensen die de maatregelen van de Mark Rutte-lockdown niet opvolgden door massaal bouwmarkten, tuincentra, parken en stranden te bezoeken. Bovendien is er een verschil tussen picknicken in het park of naar de bouwmarkt gaan en het gebruik maken van je demonstratierecht door te demonstreren voor een fundamenteel grondrecht: het recht op gelijke behandeling.”

Burgemeester Halsema vindt de organisatie aan haar zijde: „Ze heeft in onze ogen juist gehandeld door het grondrecht op demonstreren te laten prevaleren boven het ingrijpen met geweld.”

‘Reële kans op nieuwe coronabesmettingen’

Artsen hebben „met afgrijzen” gekeken naar de demonstratie op de Dam in Amsterdam. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Het ging om ongeveer 5000 mensen die langdurig dicht bij elkaar zijn, die uit het hele land komen, waarvan de meesten de omstanders niet direct kennen. De kans dat daar mensen tussen hebben gezeten die corona bij zich droegen, is zeer reëel. De kans dat ze dit overgedragen hebben aan één of tientallen, is ook zeer reëel”, aldus Kuipers.

Wat deden de betogers ná De Dam?

Als alleen de demonstranten ziek zouden worden, kan de zorg de toestroom nog wel aan, zegt Kuipers. „Maar we weten niet wat er omheen gebeurd is. Mensen gaan daarna nog ergens naar een terras, gaan weer terug naar hun eigen familie, hun eigen werkkring. Als op één event enkele tientallen mensen besmet raken, gaat dat heel snel verder voordat je dat detecteert.” Doordat op de Dam duizenden demonstranten stonden, dus duizenden mogelijke besmettingsbronnen, is contactonderzoek vrijwel onmogelijk.

Wie het coronavirus oploopt, wordt daar ongeveer een week later ziek van. Kuipers roept de demonstranten op om zich „bij de minste klachten” te laten testen „en blijf thuis tot de uitslag bekend is”. Kuipers doet geen nieuwe oproep aan burgemeesters om kritisch te zijn over demonstraties. „Die oproep ligt er al, er waren namelijk gewoon afspraken over gemaakt.” Maar de demonstratie op de Dam was volgens Kuipers „niet conform die afspraken”.

Twee andere demonstraties, vanavond in Den Haag en Groningen, verliepen wel keurig volgens de ‘anderhalvemeterregel’.

