Rotterdam: 80 demonstranten maximaal, Den Haag: géén max

In Rotterdam wordt het protest van BlackLivesMatterNL verboden bij meer dan tachtig demonstranten. In Den Haag kan het wel doorgaan, ongeacht het aantal deelnemers.

Maar voor de demonstranten gelden wel voorwaarden. Zo zijn er looproutes met eenrichtingsverkeer en moet iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

If you live in the vicinity of Den Haag, join the #BlackLivesMatterNL protest this evening #BlackLivesMatter pic.twitter.com/429Wom8ru3 — Elizabeth Hicks (@E_R_Hicks) June 2, 2020

Den Haag

De gemeente Den Haag stelt geen maximum aan het aantal betogers, maar als de demonstranten te dicht bij elkaar komen, moeten de organisatoren van het protest maatregelen nemen. „In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden”, laat de gemeente Den Haag weten.

Het protest zou eerst op de Koekamp worden gehouden, maar is verplaatst naar het naastgelegen Malieveld. Dat is volgens de gemeente „de grootst mogelijke locatie”. Het Malieveld is ruim 5 hectare groot.

BlackLivesMatterNL had ook al opgeroepen om afstand te bewaren. „Kom met een mondkapje, raak zo weinig mogelijk aan en blijf op 1,5 meter van elkaar”, schreef de actiegroep op Twitter. Ook zijn er twitteraars met nog meer tips.

To all who are joining tomorrow in solidarity, please read the bellow. Location: Koekamp, Den Haag. #BlackLivesMatterNL pic.twitter.com/1uFNj2xjxb — auntie iroh #BlackLivesMatter (@daddyschIong) June 1, 2020

Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam weigert een demonstratie tegen racisme op het Schouwburgplein in Rotterdam door te laten gaan, als er meer dan tachtig mensen op af komen. „Daar is het plein niet geschikt voor, want dan is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk”, zei de burgemeester dinsdag op Radio Rijnmond.

Maandagmiddag kwamen er op een soortgelijke demonstratie op de Dam in Amsterdam zo’n vijfduizend mensen af. Vooraf waren er driehonderd mensen verwacht door de organisatie. „In Rotterdam verwachten ze er honderdvijftig”, zegt Aboutaleb. „En dat zijn er al te veel.” Kan iemand de transfer regelen van burgemeester Aboutaleb naar Amsterdam? #op1 #Op1npo — Yesim Candan (@YesimCandan) June 1, 2020 Aboutaleb wijst erop dat een deel van het plein al in gebruik is door onder meer de horeca. Daarnaast staan er ook nog obstakels op het plein. „Meer dan tachtig is dus gewoon niet mogelijk. Dat ga ik de organisatie vooraf ook al laten weten. Als er meer mensen komen, dan accommoderen we het plein er niet voor.” Alternatieven demonstranten De burgemeester verbaast zich dat er in deze coronatijd gekozen is voor een ‘ouderwetse’ manier van demonstreren. „Kijk naar Italië”, legt hij uit. „Daar werden acties gehouden van mensen die vanaf balkons herrie maken. Kies voor een creatieve manier. Of vorm een lint langs de waterkant. Langs de Boompjes bijvoorbeeld. Zo kan je ook een statement maken en tóch anderhalf meter afstand houden.” Aboutaleb gaat dinsdag in gesprek met de organisatie. „Het schijnt dat Kick Out Zwarte Piet een van de organiserende partijen is. En ik wil ze vooraf al laten weten hoe het zit. Ga niet met z’n allen op een plek fysiek bij elkaar komen. Denk aan al die mensen die in de ziekenhuizen liggen of hebben gelegen. Kies gewoon voor een manier waarbij anderhalve meter wel mogelijk is.” Alle steun voor Aboutaleb. Dit is wat een burgemeester behoort te doen. Vooral nu kiezen voor de openbare orde en volksgezondheid, niet voor de populariteitsprijs van activisten die maling hebben aan alles en iederen om hun eigen agenda te pushen. https://t.co/I5YPzOndsM — Tanya Hoogwerf (@TanyaHoogwerf) June 2, 2020

Halsema heeft het voor elkaar gekregen dat wij in Amsterdam een zeer vreedzame (weliswaar te drukke) demonstratie achter de rug hebben. In Rotterdam gaat Aboutaleb maximaal 80 (80?, ja 80!) demonstranten toelaten. Laten we even afwachten wat de beste strategie was: 020 of 010. — Niekje (@DomiVerhagen) June 2, 2020

Ook interessant: Motie van wantrouwen hangt boven hoofd burgemeester Halsema

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.