Kroongetuige Nabil B. zegt sorry en wil niet verder zonder advocaat

Nabil B. wil niet verder zonder advocaat, vertelde hij tijdens de zitting. Ook bood hij „oprechte excuses” aan voor de moord op zijn advocaat Derk Wiersum.

Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, mag niet zijn eigen adviseurs kiezen. B. zei maandag dat hij twee adviseurs heeft gevonden, van wie een advocaat is.

Volgens B. heeft het Openbaar Ministerie deze constructie in eerste instantie goedgekeurd. Enkele weken later zou het OM die goedkeuring alsnog hebben ingetrokken. Een en ander heeft onlangs tot gevolg gehad dat B. niet verder wil verklaren.

B. vertelde dit tijdens een tussentijdse zitting in het proces, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Taghi en zestien medeverdachten worden beschuldigd van een reeks liquidaties en pogingen en plannen daartoe. Vermeend bendelid B. liep in 2017 over naar justitie en werd kroongetuige.

B.’s advocaat Derk Wiersum werd in september vorig jaar doodgeschoten, pal voor zijn huis. Daarna hielden drie advocaten voortijdig met de verdediging van Nabil B. op. Naar aanleiding van deze moord en de waarschijnlijke betrokkenheid met de zaak, mag er geen publiek aanwezig zijn bij de pro-forma zittingen in Amsterdam, iets wat nu vanwege de coronacrisis ook helemaal niet had gekund.

Het OM wilde niet op het relaas van B. ingaan. De rechtbank vindt dat de kwestie moet worden opgelost, maar kan verder geen actieve rol spelen om dit te bevorderen. „Wij vinden dat u een advocaat moet hebben”, zegt de rechtbank. „Punt.”

Nabil B. wijst erop dat de advocaten niet bepaald in de rij staan om hem bij te staan. Hij zegt dat hij heel graag verder wil, ,,maar ik ga geen verhoren in zonder advocaat." #Marengo — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) May 18, 2020

Ook bood hij zijn excuses aan. „Nabil B. zegt dat hij erg is geraakt door de moord op zijn advocaat Derk Wiersum. Terwijl hij nog rouwde om zijn doodgeschoten broer. ‘Sindsdien zit ik in een rare en onaangename situatie'”, twittert Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman. „Hij zegt elke dag te moeten leven met de wetenschap dat 2 onschuldigen slachtoffer zijn geworden. Hij zegt dat hij ‘oprechte excuses’ aanbiedt omdat hij daarvoor verantwoordelijk is.”

Hij zegt elke dag te moeten leven met de wetenschap dat 2 onschuldigen slachtoffer zijn geworden. Hij zegt dat hij ,,oprechte excuses" aanbiedt omdat hij daarvoor verantwoordelijk is. #Marengo — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) May 18, 2020

Vanwege de coronamaatregelen volgden de verdachten het proces maandag via een livestream. Het OM hoopt ondanks de coronamaatregelen dat de inhoudelijke behandeling tegen de zeventien verdachten in het Marengo-proces in december 2020 of januari 2021 kan beginnen. De rechtbank heeft daarvoor al zeker veertig zittingsdagen gereserveerd.

Tik je Marengo in op Google, krijg je ‘ongeveer 21.300.000’ zoekresultaten. In het kort: het Marengo-proces is een strafzaak die door het OM wordt gevoerd tegen zeventien verdachten. Zij worden als vermoedelijke leden van de zogeheten mocro-maffia (criminelen met een Marokkaanse achtergrond, die verdacht worden van handel in onder andere cocaïne) verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe in Nederland in de periode van 2015 tot 2017, met name in de provincie Utrecht. De term ‘Marengo’ is een door de computer willekeurig gekozen naam, de naam verwijst naar een textielstof Marengo, zo schrijft Wikipedia.

