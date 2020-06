Alle demonstranten in quarantaine, zegt burgemeester Haarlemmermeer

Demonstranten die maandag op de Dam aanwezig waren bij de drukbezochte manifestatie tegen politiegeweld in de VS, zouden vrijwillig twee weken in quarantaine moeten gaan.

Die oproep doet de burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, op Twitter.

„Ik maak me ongerust over het grote aantal mensen maandagmiddag op de Dam tijdens de demonstratie”, twittert Schuurmans. „Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf 2 weken thuis!” Zij sluit haar bericht af met de boodschap: „Neem uw verantwoordelijkheid”.

Burgerlijke ongehoorzaamheid demonstranten

De reacties op haar tweet zijn wisselend. „Gaan we dan ook alle mensen in drukke winkelstraten, parken, terassen vragen om 2 weken thuis te blijven? Doe normaal!” reageert een twitteraar, terwijl een ander het „een nobele oproep” noemt, na deze „burgerlijke ongehoorzaamheid”.

Ik maak me ongerust over het grote aantal mensen vanmiddag op de dam tijdens de demonstratie. Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf 2 weken thuis! Wanneer u verkouden wordt of andere klachten krijgt bel de GGD, telefoonnr. 0800-1202 en laat u testen. Neem uw verantwoordelijkheid — Marianne Schuurmans (@marianneschuurm) June 1, 2020

Klaas Dijkhoff

Ook Klaas Dijkhoff (VVD) roept mensen op in thuisisolatie te gaan. „Maak me niet alleen boos, maar ook heel erg zorgen om de beelden uit Amsterdam. Als iemand daar het virus heeft verspreid, zijn we terug bij af.”

Maak me niet alleen boos, maar ook heel erg zorgen om de beelden uit Amsterdam.

Als iemand daar het virus heeft verspreid, zijn we terug bij af. Als u daar geweest bent, meld het aub bij de GGD en ga 2 weken in thuisisolatie. #Amsterdam — Klaas Dijkhoff (@dijkhoff) June 1, 2020

Regels protestanten

Organisatoren riepen gisteren op de regels in acht te nemen. Daarmee werd onder andere gedoeld op de anderhalve meter afstand in acht houden en een masker en handschoenen dragen. Er stonden kruizen op de grond waar mensen moesten staan, maar drukte maakte dat lastig. Wel droegen veel mensen een mondkapje op ter bescherming. Ook werd opgeroepen de wetshandhaving niet te belemmeren en de aanwijzingen van autoriteiten op te volgen.

Aanleiding

Proud to see people of all colors and ages showing up to speak out against racism #blacklivesmatternl pic.twitter.com/VdP7W989zG — Loish (@loishh) June 1, 2020

Aanleiding tot het protest is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed en wat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden. De betogers hebben borden mee met daarop teksten als Black lives matter en The future is coloured. De demonstratie is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL.

Gisteravond werd na een nieuwe autopsie bekendgemaakt dat George Floyd door verstikking is overleden.

Halsema

Fantastic; 12 weeks of “intelligent lockdown” and Amsterdam’s leftist mayor allows a 5000 people protest pressed together with a “do not act” directive for the police. Meanwhile half the economy is in shambles and countless businesses have died. #idiocracy #halsema #domdomdom pic.twitter.com/6GFVnLnnKx — Joël Kremer (@joelkremer) June 1, 2020

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zag geen reden de demonstratie, waar zo’n 5000 betogers aanwezig zijn, te ontbinden. „De 1,5 meter wordt niet altijd in acht genomen. Maar demonstratievrijheid is een heel groot goed. De driehoek ziet geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie te belangrijk en bovendien zijn de mensen zelf verantwoordelijk.” Ze kreeg veel kritiek op haar houding en het negeren van de maatregelen. Op social media lieten veel mensen weten haar burgemeestersgedrag onverantwoordelijk te vinden en „een dikke fuck you” naar de mensen in de zorg.

