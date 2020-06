Bokslegende Floyd Mayweather betaalt begrafenis George Floyd

Boksgrootheid Floyd Mayweather heeft aangeboden de kosten te betalen van de begrafenis van zijn omgekeerde naamgenoot George Floyd, de donkere man die vorige week in Minneapolis door politiegeweld overleed.

De dood van Floyd leidt al dagenlang tot vaak gewelddadige protesten in de Verenigde Staten, en ook in de sportwereld heerst grote verontwaardiging over het incident. Diverse grootheden, onder wie Lewis Hamilton en Michael Jordan, hebben zich uitgesproken tegen het politiegeweld en discriminatie. De agent, Derek Chauvin, is inmiddels ontslagen en wordt verdacht van doodslag.

Mayweather

Leonard Ellerbe, de directeur van Mayweather Promotions, zei tegen de Amerikaanse sportzender ESPN dat de bokser zelf niet wil praten over zijn gebaar. „Dus hij zal wel boos op me zijn als ik het zeg, maar hij betaalt de begrafenis. Floyd heeft de afgelopen 20 jaar vaker dit soort gestes gemaakt.” Mayweather verdiende honderden miljoenen in zijn profcarrière.

Floyd Mayweather in 2015 said that African Americans today go through the same amount or more racism they did in the 60s when Muhammad Ali help led to stopping racism. People laughed at him for saying that. 5 years later it seems to be true. pic.twitter.com/s49s3TDiFx — Brain Dead Sports (@BrainDeadSports) June 1, 2020

Celebs in de bres

Golficoon Tiger Woods voegde zich ook bij de sportberoemheden, die reageerden op de dood van Floyd en de protesten. Hij riep op Twitter op tot vreedzame demonstraties. „We kunnen ons standpunt duidelijk maken zonder de buurten waarin we wonen af ​​te branden”, schreef de 44-jarige prof, goed voor 82 toernooizeges.

Hij veroordeelde het politiegeweld. „Ik heb altijd het grootste respect gehad voor wetshandhavers. Ze zijn getraind om te weten hoe, wanneer en waar ze geweld moeten gebruiken. Maar deze schokkende tragedie maakt duidelijk dat de grens is overschreden”, zegt Woods.

De Japanse tennisster Naomi Osaka, tweevoudig grandslamwinnares, liet eveneens van zich horen. Opvallend, want Osaka gebruikt haar social media vrijwel nooit voor maatschappijkritische statements. „Er komt een tijd dat stilte verraad is”, postte ze op Twitter, en „Omdat het jou niet overkomt, wil niet zeggen dat het niet gebeurt.”

Kim Kardashian

This is heartbreaking and so disturbing. Does anyone know how I can get in contact with her? I would love to help her with her medical care if she needs it. pic.twitter.com/37zA65QXau — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 1, 2020

Ook Kim Kardashian wil haar steen bijdragen. Ze ontstak in woede nadat ze een foto van een jonge vrouw op Twitter zag die tijdens een protest tegen politiegeweld geraakt is door een rubberen kogel.

De vrouw postte beelden waarop haar heftige verwondingen te zien zijn. Hierop plaatste Kardashian een tweet met daarin de vraag of iemand wist wie ze is, omdat ze graag opdraait voor de medische kosten die de demonstrant moet maken.

Gat in voorhoofd

Al snel werd achterhaald dat het hier om de 23-jarige Shannyn Sharyse Nara gaat. Ze plaatste meerdere foto’s en video’s op haar sociale media kanalen, waarop de demonstratie maar ook haar bezoek aan het ziekenhuis te zien is. „Er is een gat in mijn voorhoofd geslagen door de kogel en de artsen kunnen het vanwege het vuil dat erin zit niet hechten. Mijn opgezwollen oog kon ik pas na een uur weer opendoen. Beide ogen zijn vertroebeld door het vuil, waardoor ik ze constant moet bevochtigen om te kunnen zien,” schrijft Shannyn.

